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Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

El accidente ocurrió sobre ruta N° 37 a pocos kilómetros de General Campos durante la madrugada de este sábado. El conductor resultó ileso.

12 de septiembre 2026 · 11:51hs
Ruta N° 37: automóvil volcó tras esquivar un ciervo

Ruta N° 37: automóvil volcó tras esquivar un ciervo

Este sábado a las 05:30 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nº 37 y camino vecinal, aproximadamente a 3 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial Nº 22. El hecho requirió la intervención preventiva de los efectivos de la Comisaría de General Campos, dependiente de la Jefatura Departamental San Salvador.

El incidente fue protagonizado por un automóvil Renault 19 de color rojo que transitaba por la Ruta Provincial N.º 37 en sentido hacia la localidad de Federal. En ese tramo, el vehículo despistó y terminó volcando dentro de una alcantarilla a la vera del camino.

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Ruta N&deg; 37: autom&oacute;vil volc&oacute; tras esquivar un ciervo

Ruta N° 37: automóvil volcó tras esquivar un ciervo

Según lo manifestado por el propio conductor a las autoridades, el incidente ocurrió cuando intentó esquivar a un ciervo que se cruzó sobre la calzada, lo que le hizo perder el control del rodado.

A pesar de la maniobra y el posterior vuelco, el automovilista no presentó lesiones visibles y manifestó no desear atención médica. En el lugar, el personal policial procedió a efectuar las actuaciones de estilo correspondientes

Ruta N° 37 automóvil ciervo
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