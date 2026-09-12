Regional Amateur: victorias de Atlético Paraná y Atlético Neuquén

Los triunfos de Atlético Paraná y el Pingüi sobre Don Bosco y Belgrano, respectivamente, consolidan a ambos en la cima de la zona 5 del Regional Amateur.

Atlético Paraná volvió a sumar de a tres y se mantiene en lo más alto de la Zona 5 del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. El Rojiblanco derrotó 1 a 0 a Don Bosco en el estadio Pedro Mutio, por la tercera fecha, y alcanzó las siete unidades, registro que le permite compartir el liderazgo del grupo con Atlético Neuquén.

El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado, pero el dueño de casa encontró la diferencia a los 38 minutos. Facundo Cima apareció para marcar el único tanto de la tarde y darle al Gato una victoria que le permite sostener su andar positivo en el certamen.

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Atlético Paraná debió afrontar buena parte del complemento en inferioridad numérica. A los 52 minutos, Mateo Hernández vio la tarjeta roja y dejó al conjunto paranaense con diez futbolistas. Sin embargo, el Rojiblanco logró sostener la ventaja hasta el final y terminó celebrando una nueva victoria ante su gente.

Don Bosco, por su parte, no pudo recuperarse de la caída y sufrió su segunda derrota consecutiva. El Salesiano permanece con tres puntos y deberá reaccionar en las próximas jornadas para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

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En el otro encuentro de la Zona 5, Atlético Neuquén dio el golpe ante Belgrano y también llegó a las siete unidades. El Pingüi se impuso 1 a 0 en el estadio de Sportivo Urquiza, escenario donde el Mondonguero hizo las veces de local. Franco Déboli convirtió a los 47 minutos el tanto que significó la victoria del elenco neuquino.

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Con estos resultados, Atlético Paraná y Atlético Neuquén lideran el sector con siete puntos. Don Bosco suma tres, mientras que Belgrano cierra las posiciones sin unidades.

Como sigue el Regional Amateur

La actividad para los representantes entrerrianos continuará este domingo en las Zonas 6 y 7. Por la sexta, Comunicaciones de Concordia recibirá desde las 15.30 a Defensores de Pronunciamiento, mientras que a partir de las 16 Libertad de Concordia será local de Recreativo San Jorge de Villa Elisa. Comunicaciones y Depro encabezan el grupo con cuatro puntos, seguidos por Libertad y San Jorge, ambos con una unidad.

En la Zona 7, desde las 16, Achirense enfrentará a Parque Sur de Concepción del Uruguay. Luego, a las 17, Sauce de Colón recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú. El Decano marcha como único líder con seis puntos; Parque Sur y Achirense reúnen tres, mientras que Sauce aún no pudo sumar.