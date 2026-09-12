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Josito Di Palma con la pole en un difícil día en San Luis

En una jornada con muchas postergaciones por la lluvia en San Luis, Josito Di Palma logró la pole position en el TC. Mariano Werner ocupó la tercera posición.

12 de septiembre 2026 · 19:09hs
El arrecifeño volvió a lograr una pole 9 años después en el TC.

El arrecifeño volvió a lograr una pole 9 años después en el TC.

Josito Di Palma (Toyota Camry) ganó la complicada clasificación de la 11ª fecha del Turismo Carretera. El piloto del RUS Med Team marcó un tiempo de 1’44”379/1000 y selló su primera pole position de la temporada, algo que no conseguía hace 9 años. Superó a Julián Santero (BMW), por 298/1000, y a Mariano Werner (Ford Mustang), que cerraron el top3 multimarca en la tanda cronometrada.

Mariano Werner con buen presente en San Luis.

Mariano Werner con buen presente en San Luis.

El arrecifeño ratificó sus dotes a la hora de conducir en pista húmeda y se quedó con el uno en el autódromo Rosendo Hernández bajo condiciones climáticas muy particulares –mucho frío, alta humedad y nieve intermitente– en la primera fecha de la Copa de Oro 2026. Tal suceso provocó el congelamiento de los radiadores y dificultó la visibilidad en la pista. Los comisarios deportivos estuvieron cerca de cancelar la clasificación, pero tuvieron en cuenta las opiniones de los pilotos y finalmente disputaron la tanda, aproximadamente 45 minutos después del horario original.

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El piloto del RUS Med Team, que no logró acceder al play-off (está 21º en el campeonato), volvió a dominar una clasificación de Turismo Carretera luego de casi 9 años, ya que la anterior había sido el 18 de noviembre de 2017 en Comodoro Rivadavia, con el Laboritto Juniors Racing. Fue su 6ª pole en 185 clasificaciones en el TC y la primera con Toyota, ya que las anteriores habían sido con Torino.

“Estoy súper contento. Venimos de un par de carreras con problemas ajenos a nosotros y mala suerte, aunque no creo mucho en ella, y somos merecedores de esto. Estamos para este tipo de resultados y no tenemos que dudar de nosotros. Esta ‘pole’ tiene un significado muy especial porque fue una semana muy difícil en lo personal: hoy nos dio una manito el amigo Rubén (Bulla), que era mi hincha Nº 1”, señaló Di Palma en Campeones.

Di Palma integró el segundo cuarto (el primero que salió a girar en el circuito puntano de 4.500 metros) y marcó un tiempo de 1’44”379/1000 con el Camry que tiene la atención en el chasis de Fabián Fuentes y los motores de Nicolás Fabris. Julián Santero (BMW M4), quien clasificó al mismo tiempo que el arrecifeño, quedó a segundo a 298/1000 y consumó su segundo mejor resultado en clasificación del año, sólo por detrás de la pole en Viedma.

El grupo de los 13 de la Copa de Oro salió a clasificar en el último turno, con una condición de pista que parecía peor. Sólo uno de ellos logró mezclarse en el grupo de punta: Mariano Werner (Ford Mustang), quien quedó 3º a 676/1000 de Di Palma. “Fue una buena clasificación. Entiendo que el primer grupo que salió a girar fue el mejor porque luego empezó a llover más”, indicó el entrerriano, que resultó 2”002/1000 más veloz que Otto Fritzler (Mercedes-Benz CLE 53), el segundo mejor ubicado entre los integrantes del play-off.

El uruguayense Nicolás Bonelli que llega de lograr un segundo puesto en la pasada carrera de Paraná, sigue demostrando su buen presente y consiguió el mejor cuarto lugar. Con el Mustang el piloto entrerriano quedó a 1”112/1000 del poleman y se ilusiona con tener un buen domingo.

Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que llegó a esta fecha como líder del campeonato y que recientemente se adjudicó la Etapa Regular terminó 39° a 4”491/1000 del poleman. Vale recordar que necesita la victoria si quiere aspirar al título. Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), último ganador de la categoría, finalizó en el 6° puesto a 1”433/1000 del autor de la pole position. Mientras que Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), último campeón de la categoría, llegó 25° a 2”991/1000 de Josito.

Cómo continúa la actividad en San Luis

La actividad del Turismo Carretera en el Rosendo Hernández se reanudará este domingo, con la realización de las series, previstas para las 10.55, 11.20 y 11.45, sobre un recorrido de 6 vueltas, de las cuales las últimas 5 son cronometradas. En tanto que la carrera final a 25 vueltas se largará a las 14.

Josito Di Palma San Luis Turismo Carretera
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