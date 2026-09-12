Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

De la música y el teatro a las fiestas populares, los espacios independientes y las nuevas generaciones de artistas, Paraná construyó a lo largo de su historia una identidad cultural propia.

A 200 años de su nacimiento como ciudad, la pregunta ya no es solamente qué legado recibió, sino qué cultura quiere dejar para los próximos años. Hay ciudades que se reconocen por sus edificios. Otras, por sus paisajes. Paraná tiene el río, la barranca, las plazas, las calles y una historia que la convirtió en capital de la Confederación Argentina. Pero también tiene otra marca, menos visible y quizás más difícil de medir: una ciudad que produce artistas, encuentros y espacios culturales desde hace generaciones. A 200 años, la pregunta puede ser otra: ¿qué ciudad cultural está construyendo Paraná?

Ciudad capital

La respuesta aparece en distintos lugares. Está en un escenario, en una sala independiente, en un taller, en una biblioteca, en una galería, en una feria, en una banda que ensaya, en un grupo de teatro que consigue dónde presentar una obra y también en quienes sostienen durante años espacios que muchas veces sobreviven gracias al trabajo autogestivo.

Uno de los nombres más conocidos es Carlos Indio Solari, nacido en Paraná el 17 de enero de 1949. Su historia trascendió largamente las fronteras de la ciudad y se convirtió en una de las páginas fundamentales del rock argentino.

Pero el Indio no es solamente un nombre para exhibir como una postal. Su historia también permite abrir una pregunta: ¿cuántos artistas nacidos o formados en Paraná encontraron en la ciudad el primer lugar para desarrollar una inquietud artística?

La escena local se alimenta de esa diversidad. Músicos, escritores, actores, bailarines, artistas visuales, fotógrafos y gestores culturales forman un entramado que se renueva permanentemente. Algunos permanecen en Paraná; otros parten hacia Buenos Aires, Rosario, Córdoba o el exterior. Muchos regresan. Y otros consiguen desarrollar sus proyectos sin irse.

Ahí aparece uno de los desafíos de la ciudad: no solamente generar artistas, sino también generar condiciones para que puedan vivir de lo que hacen.

Sostener la memoria

La cultura de una ciudad también puede medirse por los lugares que logra conservar. El Teatro 3 de Febrero forma parte de esa memoria. El primer teatro de Paraná fue inaugurado en 1852 y, después de distintas etapas, el actual edificio abrió sus puertas en 1908. Desde entonces recibió ópera, zarzuela, conciertos, teatro, ballet, marionetas y circo, además de compañías y artistas de distintas generaciones.

Hay otra historia, más reciente pero igualmente significativa: La Hendija. El espacio nació en 1989, en el contexto de la recuperación democrática, y desde entonces funciona como un espacio independiente y autogestivo dedicado a la producción artística, la formación y el encuentro.

Entre esos grandes escenarios y los espacios que resisten desde la autogestión aparece una parte fundamental del mapa cultural paranaense: los lugares donde una generación puede encontrarse con otra y donde un artista que recién empieza puede tener su primera oportunidad.

Una fiesta con identidad

La Fiesta Nacional del Mate también cuenta una parte de esta historia. Nació en la década de 1980 como una iniciativa comunitaria vinculada al Centro Comunitario Solidaridad. La primera edición se realizó en 1988 y tuvo, en sus comienzos, un espíritu profundamente barrial y familiar: vecinos con sus sillones y sus mates para compartir una noche de música y artistas locales.

Con los años, aquella pequeña celebración se transformó en una fiesta de alcance nacional. Y en ese recorrido hay una enseñanza: algunos de los acontecimientos culturales que terminan definiendo una ciudad comienzan mucho más modestamente, cuando un grupo de personas decide hacer algo porque siente que ese encuentro es necesario.

El público disfruta de los artistas en la Fiesta Nacional del Mate. Fernanda Rivero

El desafío

Paraná tiene una historia cultural para contar. Pero también tiene una escena que está ocurriendo ahora. Hay artistas que necesitan espacios. Espacios que necesitan público. Productores que necesitan oportunidades. Públicos que reclaman propuestas. Jóvenes que buscan dónde mostrar lo que hacen y generaciones anteriores que todavía tienen historias para transmitir. Por eso, celebrar los 200 años puede ser también una oportunidad para mirar hacia adelante.

¿Qué artistas queremos que sean recordados dentro de 50 años? ¿Qué espacios queremos conservar? ¿Qué nuevas salas, festivales y proyectos necesita la ciudad? ¿Cómo se acompaña a quienes empiezan? ¿Cómo se logra que el talento que nace en Paraná también pueda desarrollarse en Paraná?

La ciudad ya tiene parte de la respuesta en su propia historia. La cultura paranaense nunca fue solamente aquello que sucedía arriba de un escenario. También fue el vecino que organizó una fiesta, el artista que abrió una sala, el grupo que ensayó durante años, el público que compró una entrada, la biblioteca que sostuvo un taller y la generación que decidió continuar una historia que había comenzado antes.

Quizás el verdadero desafío de los próximos 200 años no sea solamente conservar la cultura que Paraná heredó, sino conseguir que quienes hoy están creando tengan las oportunidades necesarias para convertirse en parte de la memoria cultural de la ciudad del futuro.