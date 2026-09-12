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En junio volvió a caer el número de empresas y ya son 31.342 menos desde que asumió Javier Milei

En el mes de junio de 2026 volvió a caer el número de empresas y ya acumula una pérdida de 31.342 desde noviembre de 2023, un mes antes de la asunción de Milei.

12 de septiembre 2026 · 18:43hs
En junio volvió a caer el número de empresas.

En junio volvió a caer el número de empresas.

La cantidad de empleadores o unidades productivas volvió a caer en junio y ya acumula una pérdida de 31.342 empresas desde noviembre de 2023, el mes previo a la asunción de Javier Milei.

LEER MÁS: Crisis en las Pymes: proyectan 500.000 empleos menos y el cierre de 40.000 empresas

En ese lapso, el total pasó de 512.357 a 481.015, de acuerdo con la consultora CEPA sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

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Menos empresas en la era de Javier Milei

La reducción se profundizó durante el sexto mes del año, cuando se registraron 709 empresas menos que en mayo. Ese mes, a su vez, habría mostrado una baja de 2.371 firmas versus abril, lo que consolida una tendencia de retracción en la cantidad de unidades productivas registradas. En los seis primeros meses del año hay 9.147 empresas menos y la caída interanual es de 16.386.

La pérdida de empresas también tuvo su correlato en el empleo registrado. En noviembre de 2023 había 9.857.173 trabajadores bajo esa categoría y en junio pasado el total se redujo a 9.423.047.

En ese período se perdieron 434.126 puestos de trabajo registrados, de los cuales 22.513 correspondieron a junio pasado. Si se toman los primeros seis meses de 2026, hay 139.464 empleos menos.

Cierran más empresas de las que abren

El último informe de flujos de empleo y demografía de empresas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinó que hacia fines de 2025 el balance entre la apertura y el cierre de firmas fue negativo. En el cuarto trimestre del año pasado, el stock de empresas se redujo en 6.243 unidades (-1,1%) y la tasa de cierres alcanzó el 3,8%.

Sin embargo, el documento aclaró que “la reducción del entramado empresarial se explica principalmente por el bajo nivel de aperturas y no por un incremento extraordinario de los cierres”.

En ese mismo período, las aperturas representaron el 2,5% del total de firmas, uno de los valores más bajos de la serie histórica y 1,3 puntos porcentuales por debajo de la tasa de cierres. Las aperturas generaron 39.464 empleos, pero los cierres destruyeron 50.246, dejando una retracción de aproximadamente 11.000 puestos de trabajo, da cuenta La Nación.

El informe permite, además, distinguir entre las empresas que efectivamente dejan de operar y aquellas que continúan activas pero reducen su cantidad de trabajadores. En el cuarto trimestre de 2025, la mayor parte de la caída neta del empleo se explicó por este segundo fenómeno: las empresas continuadoras que redujeron sus plantillas destruyeron más puestos que los que generaron aquellas que incorporaron personal.

Así, el retroceso del empleo no estuvo determinado únicamente por los cierres de empresas, sino también por una dinámica más débil dentro de las firmas que permanecieron en actividad.

En ese período, las empresas continuadoras que expandieron sus dotaciones generaron 205.368 puestos de trabajo, mientras que aquellas que redujeron personal destruyeron 244.735, dejando un saldo negativo de 39.367 empleos.

A esto se sumó el déficit de la demografía empresarial: las aperturas crearon 39.464 empleos, pero los cierres implicaron la pérdida de 50.246. El resultado fue una caída neta de 50.149 puestos de trabajo registrados en el sector privado entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025.

junio Empresas Milei
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