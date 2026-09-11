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Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Diamante vibró este viernes con el inicio de la segunda edición de la Carrera de Autos Locos, una propuesta que combina creatividad, velocidad y diversión.

11 de septiembre 2026 · 22:40hs
Grandes y chicos se divirtieron a lo grande en el primer día de actividad.

Municipalidad de Diamante

Grandes y chicos se divirtieron a lo grande en el primer día de actividad.
El público acompañó en gran número la primer jornada en Diamante.

Municipalidad de Diamante

El público acompañó en gran número la primer jornada en Diamante.
Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos.

Municipalidad de Diamante

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos.
La actividad seguirá este sábado con las pruebas finales.

Municipalidad de Diamante

La actividad seguirá este sábado con las pruebas finales.
Una máquina similar a la de Franco Colapinto en la F1 tuvo algunos problemas.

Municipalidad de Diamante

Una máquina similar a la de Franco Colapinto en la F1 tuvo algunos problemas.
Sin pescados

Municipalidad de Diamante

"Sin pescados", una de las máquinas que participa de la carrera de los Autos Locos.

Diamante vibró este viernes con el inicio de la segunda edición de la Carrera de Autos Locos, una propuesta que combina creatividad, velocidad y diversión. Unos 52 equipos comenzaron a conocer el circuito preparado, donde este sábado tendrán la jornada final en cada una de las categorías.

Gran propuesta en Diamante

Alrededor de 60 competidores provenientes de Paraná, Crespo, Libertador San Martín, Diamante, la "Ciudad Blanca", la provincia de Buenos Aires y Necochea, entre otros lugares, comenzaron a reconocer el trayecto que deberán recorrer. El público acompañó en gran número.

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Grandes y chicos se divirtieron a lo grande en el primer día de actividad.

Grandes y chicos se divirtieron a lo grande en el primer día de actividad.

La propuesta consiste en una prueba de velocidad y puesta en escena con vehículos artesanales sin motor. Los autos deberán contar con dirección y frenos y serán impulsados únicamente por la pendiente. Podrán llevar entre uno y cuatro ocupantes y será obligatorio utilizar casco.

La competencia estará dividida en tres categorías:

Infantil: de 6 a 11 años.

Juvenil: de 11 a 16 años.

Libre: desde los 16 años, sin límite máximo de edad.

El circuito está ubicado en la Bajada al Puerto, comenzará donde finaliza el adoquinado y llegará hasta el obrador situado después del complejo de cabañas. El recorrido para las categorías Juvenil y Libre tendrá 310 metros e incluirá dos rampas.

Seguridad y espacios para el público

Los espectadores podrán ubicarse a ambos lados del trazado, aunque deberán respetar las indicaciones y evitar cruzar la calzada durante la competencia. Se instalarán fardos de protección y habrá ambulancia, personal sanitario y equipos de seguridad.

La actividad seguirá este sábado con las pruebas finales.

La actividad seguirá este sábado con las pruebas finales.

También se podrá observar la carrera desde el Mirador Hernán Pujato, donde estará ubicada la concentración y funcionará un parque de asistencia a cargo de alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Dr. Alfredo Materi”.

LEER MÁS: Diamante tendrá la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Se ofrecerá servicio de cantina y se instalarán carribares para los concurrentes.

Este sábado, el tránsito será interrumpido completamente desde las 8 y hasta la finalización de las actividades, prevista aproximadamente entre las 18 y las 19.

La entrada será libre y gratuita. Entre los atractivos anunciados también se encuentra la presencia del artista plástico Mario Lange, quien participará aportando su creatividad e impronta a la jornada.

Diamante autos carrera
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