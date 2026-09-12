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Primer caso entrerriano bajo el Régimen Penal Juvenil: "Les informamos a los menores que rige una nueva ley"

Es el primer procedimiento local bajo el Régimen Penal Juvenil. Detuvieron a un adolescente de 16 años con cocaína durante un operativo en Concordia.

12 de septiembre 2026 · 14:46hs
Primer caso entrerriano bajo el Régimen Penal Juvenil: Les informamos a los menores que rige una nueva ley

Primer caso entrerriano bajo el Régimen Penal Juvenil: "Les informamos a los menores que rige una nueva ley"

El procedimiento se realizó el miércoles por la noche en Concordia. Otro adolescente de 13 años fue demorado y quedó a disposición de sus padres. Ninguno de los dos tenía antecedentes. Se trata de el primer procedimiento local bajo la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil N° 27.801, vigente desde septiembre.

Un adolescente de 16 años fue detenido durante un operativo de saturación realizado el miércoles por la noche en la zona de La Bianca, en Concordia. Según informó la comisaria inspectora Zulma Zaragoza, jefa de Minoridad de la ciudad, en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el joven tenía envoltorios con una sustancia que luego fue confirmada como cocaína. Otro adolescente de 13 años que se encontraba con él fue trasladado y posteriormente quedó a disposición de sus padres.

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Régimen Penal Juvenil

Zaragoza también destacó a UNO que el procedimiento se produjo pocos días después de la entrada en vigencia de la nueva normativa vinculada al régimen penal juvenil, mencionada durante la entrevista como la Ley 27.301, que comenzó a regir el 5 de septiembre.

La funcionaria explicó que, previamente, desde Minoridad se venía informando a los adolescentes que ingresaban a dependencias policiales sobre los cambios que se implementarían a partir de septiembre.

El procedimiento se concretó durante patrullajes preventivos desplegados con personal de Motorizada, Cuerpo y Guardia y la comisaría de la zona. En uno de los recorridos, los efectivos localizaron a los dos adolescentes entre los pasillos del barrio.

De acuerdo con lo relatado por Zaragoza, al advertir la presencia policial, uno de los jóvenes intentó descartar un envoltorio. Ambos fueron demorados en el lugar y se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas correspondientes sobre la sustancia secuestrada.

El resultado fue positivo para cocaína. Al establecerse que el envoltorio había sido descartado por el adolescente de 16 años, se dio intervención a la Fiscalía de turno y se inició el proceso judicial correspondiente.

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Por su edad, el joven quedó alojado en una dependencia destinada a menores y a disposición de la Justicia. El procedimiento contempla la intervención de la Fiscalía y de los demás organismos correspondientes, además de una audiencia dentro del proceso.

En tanto, el adolescente de 13 años quedó a disposición de sus padres. Según precisó la jefa de Minoridad, ninguno de los dos tenía antecedentes y era la primera vez que ingresaban a una comisaría.

Régimen Penal Juvenil Concordia minoridad
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