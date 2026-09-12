Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: cierra la zapatería Privilege tras 27 años de trabajo

Calzados Privilege, ubicada en la peatonal San Martín de Paraná, liquidará su mercadería antes de cerrar

12 de septiembre 2026 · 10:03hs
Paraná: cierra la zapatería Privilege tras 27 años de trabajo

Una histórica zapatería cerrará tras 27 años de actividad comercial en la peatonal San Martín de Paraná. Calzados Privilege, ubicada en San Martín 1005, inició la liquidación de su mercadería y mantendrá abiertas sus puertas hasta que se alquile el inmueble.

Pérdida de puestos de trabajo

El cierre provocará que tres trabajadores pierdan sus puestos. La firma cuenta con otro establecimiento en la misma cuadra, pero la caída de las ventas impidió trasladar a todos los empleados hacia ese local.

Por incumplir con la cuota alimentaria prohibieron a un DJ tocar en un bar de Paraná. 

Paraná: por incumplir con la cuota alimentaria prohibieron a un DJ tocar en un bar

A pocos meses de su recuperación para los trabajadores Cotapa fortalece sus canales de venta en Paraná e inauguró su quinto local, en una fecha especial

Cotapa, en manos de sus trabajadores, inauguró su quinto local en Paraná

Paran&aacute;: cierra la zapater&iacute;a Privilege tras 27 a&ntilde;os de trabajo

Paraná: cierra la zapatería Privilege tras 27 años de trabajo

Marcelo Ruggeri, antiguo trabajador y referente del sector comercial, explicó que la decisión generó tristeza, pero respondió a una situación económica que se volvió imposible de sostener, según El Once.

Ruggeri señaló que las dificultades no comenzaron recientemente, aunque se profundizaron durante los últimos dos años. El descenso del consumo y el aumento de los costos operativos terminaron por volver inviable la continuidad del comercio.

“Esto no es de ahora. Venimos de una situación de crisis económica de hace mucho tiempo, pero se agravó en estos últimos dos años y llegó un momento en el que no se puede más. Es más caro tener abierto el negocio que cerrarlo”, lamentó.

El comerciante indicó que el cierre de Privilege no representó un caso aislado. Otros establecimientos redujeron sus dimensiones, se trasladaron hacia inmuebles con alquileres más bajos o directamente dejaron de funcionar.

Paraná Peatonal San Martín
Noticias relacionadas
Monzón Rojas (principal acusado) y Laureano Sosa (der. quedó fuera de la imputación principal).

Homicidio de barrio Humito: otorgan domiciliaria al principal acusado y su compañero

El dólar en Paraná: aumentó más de 38.000% en 15 años.

El dólar en Paraná: aumentó más de 38.000% en 15 años

julio alegre: el artesano del barro que le entrego ladrillos al papa y hoy pelea por recuperar su salud

Julio Alegre: el artesano del barro que le entregó ladrillos al Papa y hoy pelea por recuperar su salud

Estudiantes podrán crear proyectos para transformar la ciudad en la segunda edición del Ideatón Paraná 360.

Estudiantes podrán crear proyectos para transformar la ciudad en la segunda edición del Ideatón Paraná 360

Ver comentarios

Lo último

Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Ultimo Momento
Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

El horóscopo para este sábado 12 de septiembre de 2026

El horóscopo para este sábado 12 de septiembre de 2026

Regional Amateur: mucho en juego en dos partidos

Regional Amateur: mucho en juego en dos partidos

Policiales
Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Paraná: por incumplir con la cuota alimentaria prohibieron a un DJ tocar en un bar

Paraná: por incumplir con la cuota alimentaria prohibieron a un DJ tocar en un bar

Concepción del Uruguay: jurado popular declaró no culpable a un imputado por homicidio

Concepción del Uruguay: jurado popular declaró no culpable a un imputado por homicidio

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Paraná: cierra la zapatería Privilege tras 27 años de trabajo

Paraná: cierra la zapatería Privilege tras 27 años de trabajo

Almacenes de barrio afrontan la caída del consumo, altos costos y más competencia

Almacenes de barrio afrontan la caída del consumo, altos costos y más competencia

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Dejanos tu comentario