Paraná: cierra la zapatería Privilege tras 27 años de trabajo

Calzados Privilege, ubicada en la peatonal San Martín de Paraná, liquidará su mercadería antes de cerrar

Una histórica zapatería cerrará tras 27 años de actividad comercial en la peatonal San Martín de Paraná. Calzados Privilege, ubicada en San Martín 1005, inició la liquidación de su mercadería y mantendrá abiertas sus puertas hasta que se alquile el inmueble.

El cierre provocará que tres trabajadores pierdan sus puestos. La firma cuenta con otro establecimiento en la misma cuadra, pero la caída de las ventas impidió trasladar a todos los empleados hacia ese local.

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Marcelo Ruggeri, antiguo trabajador y referente del sector comercial, explicó que la decisión generó tristeza, pero respondió a una situación económica que se volvió imposible de sostener, según El Once.

Ruggeri señaló que las dificultades no comenzaron recientemente, aunque se profundizaron durante los últimos dos años. El descenso del consumo y el aumento de los costos operativos terminaron por volver inviable la continuidad del comercio.

“Esto no es de ahora. Venimos de una situación de crisis económica de hace mucho tiempo, pero se agravó en estos últimos dos años y llegó un momento en el que no se puede más. Es más caro tener abierto el negocio que cerrarlo”, lamentó.

El comerciante indicó que el cierre de Privilege no representó un caso aislado. Otros establecimientos redujeron sus dimensiones, se trasladaron hacia inmuebles con alquileres más bajos o directamente dejaron de funcionar.