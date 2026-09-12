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Parada díficil para River en Tucumán

Desde las 17.30, los dirigidos por Leonardo Ponzio visitarán a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. Dirigirá Andrés Gariano.

12 de septiembre 2026 · 10:21hs
Ángel Correa y Gonzalo Montiel festejan el gol de River.

Prensa River

Ángel Correa y Gonzalo Montiel festejan el gol de River.

Atlético Tucumán y River jugarán este sábado desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura. Luego de cosechar dos victorias seguidas con Leonardo Ponzio como entrenador, el Millonario va por una más que le permita meterse en zona de playoffs frente a un Decano que no pierde desde hace cinco partidos. Conocé todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Andrés Gariano.

Después de encadenar derrotas y eliminaciones en el semestre, el cuadro de Núñez vuelve a ilusionarse tras vencer a Banfield y a Independiente Rivadavia mostrando un nivel sólido. En caso de volver a sumar de a tres, se meterán en los puestos de clasificación a octavos por primera vez en el torneo.

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Ponzio confiaría en los mismos once por tercer partido seguido y lograría algo que no pudieron ni Eduardo Coudet ni Marcelo Gallardo en su segundo ciclo, pues el último entrenador de la Banda en tomar esta decisión fue Martín Demichelis en 2023.

Santiago Beltrán volvería bajo palos y la línea de cuatro estaría conformada una vez más por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Fausto Vera volvería a oficiar como volante central con Tobías Andrada y Tomás Galván más sueltos y llegadores a sus costados y Thiago Almada sería el enganche. En tanto, Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la punta.

Por su parte, Atlético Tucumán atraviesa un sólido momento de forma y viene de vencer a Racing por 2-1 en Avellaneda. En total, no pierde desde hace cinco partidos, pero curiosamente no gana en condición de local desde un triunfo ante Gimnasia el pasado 20 de marzo, un registro al que buscará poner fin.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en mayo de este año en el Monumental, por la fecha 9 (postergada) del Apertura. Aquel día un Decano ya eliminado dio el golpe en Núñez y se impuso por la mínima gracias a Renzo Tesuri.

Posible formación de Atlético Tucumán

Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Posible formación de River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Hora y TV: 17.30 (TNT Sports).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Monumental José Fierro.

River Tucumán Atlético Tucumán Torneo Clausura
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