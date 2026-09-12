Uno Entre Rios | Policiales | Diamante

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Un auto perdió el control e impactó sobre la banquina. No se registraron personas heridas, aunque hubo daños en el tendido eléctrico

12 de septiembre 2026 · 12:29hs
Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

En la tarde del viernes, personal de la comisaría Strobel (departamento Diamante) acudió de urgencia a la avenida San Martín tras ser alertado por un accidente de tránsito ocurrido durante sus recorridas preventivas.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil marca Chevrolet, modelo Agile, el cual se encontraba siniestrado sobre la banquina. El rodado había colisionado contra un poste de cemento perteneciente a la red de alta tensión, y al momento del arribo policial no se hallaron ocupantes en el vehículo.

Grandes y chicos se divirtieron a lo grande en el primer día de actividad.

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

diamante: los acusados del crimen de barreto seguiran en la carcel y hubo incidentes en tribunales

Diamante: los acusados del crimen de Barreto seguirán en la cárcel y hubo incidentes en Tribunales

Diamante: un autom&oacute;vil choc&oacute; contra un poste de alta tensi&oacute;n en avenida San Mart&iacute;n

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Posteriormente, se hizo presente en el sitio un vecino responsable del automóvil, quien confirmó que no se registraron personas lesionadas. Asimismo, explicó que la colisión se produjo al perder el control del rodado, sin la intervención de ningún otro vehículo en el hecho.

Reparaciones

Debido al daño ocasionado en la estructura del tendido eléctrico, se solicitó la intervención inmediata de personal especializado de la empresa Enersa para llevar a cabo las reparaciones pertinentes. Por su parte, la Policía de Entre Ríos mantuvo una consigna preventiva para resguardar la seguridad del tránsito y de los peatones en la zona hasta la finalización de los trabajos técnicos

.

Diamante automóvil Poste
Noticias relacionadas
Familiares, amigos y vecinos de Sebastián Barreto, asesinado el 15 de julio en Diamante, marcharon para exigir justicia

Marcharon en Diamante para exigir justicia por el crimen de Sebastián Barreto

allanaron dos viviendas en parana tras el engano a una vecina de diamante

Allanaron dos viviendas en Paraná tras el engaño a una vecina de Diamante

Ruta N° 37: automóvil volcó tras esquivar un ciervo

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años.

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Ver comentarios

Lo último

Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Ultimo Momento
Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

El horóscopo para este sábado 12 de septiembre de 2026

El horóscopo para este sábado 12 de septiembre de 2026

Regional Amateur: mucho en juego en dos partidos

Regional Amateur: mucho en juego en dos partidos

Policiales
Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Ruta N° 37: automóvil volcó por intentar esquivar un ciervo

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Paraná: por incumplir con la cuota alimentaria prohibieron a un DJ tocar en un bar

Paraná: por incumplir con la cuota alimentaria prohibieron a un DJ tocar en un bar

Concepción del Uruguay: jurado popular declaró no culpable a un imputado por homicidio

Concepción del Uruguay: jurado popular declaró no culpable a un imputado por homicidio

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Paraná, una ciudad que construyó su identidad a través de la cultura

Paraná: cierra la zapatería Privilege tras 27 años de trabajo

Paraná: cierra la zapatería Privilege tras 27 años de trabajo

Almacenes de barrio afrontan la caída del consumo, altos costos y más competencia

Almacenes de barrio afrontan la caída del consumo, altos costos y más competencia

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Dejanos tu comentario