Diamante: un automóvil chocó contra un poste de alta tensión en avenida San Martín

Un auto perdió el control e impactó sobre la banquina. No se registraron personas heridas, aunque hubo daños en el tendido eléctrico

En la tarde del viernes, personal de la comisaría Strobel (departamento Diamante) acudió de urgencia a la avenida San Martín tras ser alertado por un accidente de tránsito ocurrido durante sus recorridas preventivas.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil marca Chevrolet, modelo Agile, el cual se encontraba siniestrado sobre la banquina. El rodado había colisionado contra un poste de cemento perteneciente a la red de alta tensión, y al momento del arribo policial no se hallaron ocupantes en el vehículo.

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Posteriormente, se hizo presente en el sitio un vecino responsable del automóvil, quien confirmó que no se registraron personas lesionadas. Asimismo, explicó que la colisión se produjo al perder el control del rodado, sin la intervención de ningún otro vehículo en el hecho.

Reparaciones

Debido al daño ocasionado en la estructura del tendido eléctrico, se solicitó la intervención inmediata de personal especializado de la empresa Enersa para llevar a cabo las reparaciones pertinentes. Por su parte, la Policía de Entre Ríos mantuvo una consigna preventiva para resguardar la seguridad del tránsito y de los peatones en la zona hasta la finalización de los trabajos técnicos

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