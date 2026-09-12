“Estoy seguro de que me llamarán por ese potencial desastre, pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo”, dijo Trump.

"Desastre potencial": la advertencia de Trump sobre un eventual conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , advirtió este sábado que el desarrollo de un eventual conflicto entre la Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas sería un "desastre potencial".

Trump se reunió en la ciudad de Dublín con el primer ministro irlandés Micheál Martin y se mostró confiado en prevenir una escalada.

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Desastre potencial

“Estoy seguro de que me llamarán por ese potencial desastre, pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo”, no obstante, consideró que la distancia le impediría apersonarse al territorio: "No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Está muy lejos. Estamos hablando de semanas en barco”.

En línea, el jefe de Estado norteamericano comparó: "Las Falkland Island son muy interesantes. Cuando era un niño pequeño, -Argentina- era un país diferente, un poco como el Reino Unido, llegaron y se apoderaron de él".

Después de mencionar esas "diferencias" que recordó Trump, sostuvo que Argentina "tiene un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que se deben resolver".

Por último, y de nuevo sobre Malvinas, reflexionó: "Ahora mismo, hay dos países que no están contentos con la situación en las Falklands".

El mandatario estadounidense había anticipado, a fines de agosto, que Washington revisaba su posición sobre las Malvinas, aunque históricamente mantuvo una postura de neutralidad respecto de la soberanía.