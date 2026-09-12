En Rosario, Estudiantes se quedó con las ganas de llegar a las semifinales del Torneo del Interior A de rugby al perder con Jockey Club por 23 a 10, en un encuentro que tuvo un tiempo para cada uno. Ahora, en la siguiente instancia, el Verdiblanco se medirá con Duendes, su clásico rival.
Estudiantes no pudo repetir ante Jockey en Rosario y quedó eliminado del TDI A
En Rosario, Estudiantes de Paraná perdió 23 a 10 por los cuartos de final del Torneo del Interior A y se despidió del certamen que organiza la UAR.
El CAE jugó un aceptable primer tiempo, en un juego cerrado, con mucho viento que por momentos perjudicó a los equipos. Sobre los 28' llegó la apertura del marcador con un penal de Sebastián Dorigón que puso las cosas 3-0 para la visita.
Unos cinco minutos más tarde, Estudiantes impuso su empuje luego de un maul (a la salida de un line) para llegar al try gracias a Valentín Haiek. Dorigón no falló la conversión y el 10-0 cerró no se modificó hasta el final del período inicial.
El complemento, todo del local
Jockey reaccionó en el inicio del segundo tiempo y a los 5' llegó al descuento con el try de Joaquín Fanjul. La conversión de Juan Bautista Baronio puso las cosas 7-10.
El local logró empatar a los 16' con un penal de Baronio, mientras que a los 23 aprovechó una desatención en la defensa del CAE para pasar al frente en el marcador con un try de Lucas Bur para dejar las cosas 17-10 gracias a la conversión.
Estudiantes entró en imprecisiones, se equivocó y con dos penales más de Baronio, el elenco rosarino estableció el 23-10 que no se movió hasta el cierre del encuentro en las Cuatro Hectáreas.
Los otros marcadores
En otros resultados de cuartos de final, Duendes de Rosario se impuso 21-18 ante Tucumán RC en el norte y se medirá con Jockey en semifinales.
Además, Tala de San Francisco goleó a Santa Fe RC como local 70 a 29, mientras que Jockey Club de Córdoba superó a Marista de Mendoza por 47 a 7. Ambos ganadores serán protagonistas de la otra llave.
Por otra parte, Natación y Gimnasia de Tucumán se consagró campeón del Torneo del Interior B luego de vencer a Tucumán Lawn Tennis por 23 a 15.