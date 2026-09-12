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Estudiantes no pudo repetir ante Jockey en Rosario y quedó eliminado del TDI A

En Rosario, Estudiantes de Paraná perdió 23 a 10 por los cuartos de final del Torneo del Interior A y se despidió del certamen que organiza la UAR.

12 de septiembre 2026 · 18:49hs
Estudiantes no pudo con Jockey Club en Rosario.

Estudiantes no pudo con Jockey Club en Rosario.

En Rosario, Estudiantes se quedó con las ganas de llegar a las semifinales del Torneo del Interior A de rugby al perder con Jockey Club por 23 a 10, en un encuentro que tuvo un tiempo para cada uno. Ahora, en la siguiente instancia, el Verdiblanco se medirá con Duendes, su clásico rival.

El CAE jugó un aceptable primer tiempo, en un juego cerrado, con mucho viento que por momentos perjudicó a los equipos. Sobre los 28' llegó la apertura del marcador con un penal de Sebastián Dorigón que puso las cosas 3-0 para la visita.

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Unos cinco minutos más tarde, Estudiantes impuso su empuje luego de un maul (a la salida de un line) para llegar al try gracias a Valentín Haiek. Dorigón no falló la conversión y el 10-0 cerró no se modificó hasta el final del período inicial.

El complemento, todo del local

Jockey reaccionó en el inicio del segundo tiempo y a los 5' llegó al descuento con el try de Joaquín Fanjul. La conversión de Juan Bautista Baronio puso las cosas 7-10.

El local logró empatar a los 16' con un penal de Baronio, mientras que a los 23 aprovechó una desatención en la defensa del CAE para pasar al frente en el marcador con un try de Lucas Bur para dejar las cosas 17-10 gracias a la conversión.

Estudiantes entró en imprecisiones, se equivocó y con dos penales más de Baronio, el elenco rosarino estableció el 23-10 que no se movió hasta el cierre del encuentro en las Cuatro Hectáreas.

Los otros marcadores

En otros resultados de cuartos de final, Duendes de Rosario se impuso 21-18 ante Tucumán RC en el norte y se medirá con Jockey en semifinales.

Además, Tala de San Francisco goleó a Santa Fe RC como local 70 a 29, mientras que Jockey Club de Córdoba superó a Marista de Mendoza por 47 a 7. Ambos ganadores serán protagonistas de la otra llave.

Por otra parte, Natación y Gimnasia de Tucumán se consagró campeón del Torneo del Interior B luego de vencer a Tucumán Lawn Tennis por 23 a 15.

Estudiantes Jockey Club Torneo del Interior
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