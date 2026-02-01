Uno Entre Rios | Ovación | River

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

Desde las 21.30, River se presentará en el Gigante de Arroyito en búsqueda de su tercer triunfo consecutivo. Facundo Tello será el árbitro.

1 de febrero 2026 · 11:37hs
River tratará de mantener el puntaje ideal en el inicio del campeonato.

River Plate tendrá una peligrosa visita este domingo ante Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura, donde buscará un nuevo triunfo que le permita seguir con puntaje ideal. El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, a las 21.30 y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por Andrés Merlos.

La Banda llega a este partido con puntaje ideal, luego de lo que fue un muy buen inicio en este Torneo Apertura. En la primera fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron 1 a 0 como visitante a Barracas Central, mientras que en su siguiente presentación dieron una muestra de carácter para superar 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local.

Este buen inicio le permitió al Millonario llegar a este fecha como líder del grupo junto a Independiente Rivadavia de Mendoza, con seis unidades cada uno.

River, con un solo cambio

El Muñeco Gallardo no metería mucha mano con respecto al equipo que superó al Lobo, aunque deberá realizar un cambio obligado por la expulsión de Matías Viña. Si responde bien en el entrenamiento de ayer, Marcos Acuña sería titular. Si no juega el Huevo, Lautaro Rivero podría jugar como lateral por izquierda y Paulo Díaz como zaguero central por ese sector.

El Canalla, por su parte, viene de ganarle 2 a 1 a Racing como visitante, lo que le permitió recuperarse tras la derrota como local en el debut ante Belgrano de Córdoba, en un partido que se le había escapado de manera increíble en el final.

Los dirigidos por Jorge Almirón quieren conseguir una victoria que les permita ubicarse en las primeras posiciones de la zona y afianzarse como candidato a pelear por el título.

No se espera que el DT meta mucha mano en el once que se impuso en Avellaneda. Además, podrá contar con Guillermo Pol Fernández, Julián Fernández y Alexis Soto, los últimos refuerzos que llegaron.

Formaciones para Rosario Central y River

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Hora y TV: 21.30 (TNT Premium).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.

River Rosario Central Torneo Apertura Aníbal Moreno
