River oficializó la ampliación del Monumental

El presidente del club, Stéfano Di Carlo, brindó detalles sobre una remodelación que situará al estadio Monumental entre uno de los más grandes del planeta.

River compartió un video en el que muestra cómo quedará el Monumental para más de 100.000 personas.

Cada vez falta menos para que comience una nueva obra en el Monumental , que será ampliado nuevamente y sus tribunas quedarán completamente techadas. Stefano Di Carlo, presidente de River, oficializó y dio detalles sobre el proyecto que elevará la capacidad del estadio a 101.000 espectadores y aseguró que el recinto "será uno de los tres más importantes del mundo".

Una de las promesas más importantes de la campaña del joven mandatario fue llevar a cabo el proyecto de techado y ampliación del Monumental. Las obras comenzarán en mayo, durante el parate de casi un mes y medio por el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. En esos días se realizará el grueso de los trabajos, con el objetivo de que el hincha pueda seguir asistiendo al estadio y el club no deba mudar la localía.

Este martes, a través de un video institucional, el presidente dio a conocer los detalles sobre las nuevas obras que se realizarán en el recinto ubicado en Figueroa Alcorta 7527. "Es un día histórico", comenzó. "Se trata de una estructura perimetral de columnas va a sostener en altura una tribuna 360 que va a comprender 16 mil nuevas localidades, butacas que van a ser adquiridas íntegramente en rojo y blanco para formar en altura una gran bandera 360. Esa estructura va a permitir sostener la cobertura del estadio cubriendo casi a la totalidad de los espectadores", prosiguió.

Además, Di Carlo aseguró que "la obra comenzará en abril" y que "durará 3 años". En esa misma línea, ratificó que River no perderá la localía en ese lapso de tiempo.

El video institucional que lanzó River

Los detalles de la ampliación del Monumental

El proyecto consiste en el agregado de un anillo superior que aumentará la capacidad a 101.000 espectadores, ratificando al Monumental como el estadio más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo.

Además, se colocará un techo que cubrirá todas las tribunas, pero no el campo de juego. Más allá de que la dirigencia consultó acerca de la posibilidad de tapar también el césped, llegaron a la conclusión de que podría ser un perjuicio para la mantención del mismo.

¿Cómo será el proceso? Se dispondrán alrededor de 100 columnas que rodearán el estadio y sostendrán la nueva estructura. Una vez colocados estos soportes, comenzarán con la construcción del nuevo anillo y el posterior techado del estadio. En total, la obra rondaría los 100 millones de dólares.