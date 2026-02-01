Uno Entre Rios | Economia | febrero

Febrero: qué aumentos operan este mes

Mientras los sueldos están quietos, la inflación rondará entre 2,3% y 2,6% en enero. En febrero, servicios, alquileres y prepagas llegan con aumentos

1 de febrero 2026 · 14:03hs
Mientras los sueldos están quietos, la inflación rondará entre 2,3% y 2,6% en enero. En febrero, servicios, alquileres y prepagas llegan con aumentos
Febrero llega con aumentos en servicios eseciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzarán al transporte público (en CABA), las prepagas y los alquileres, entre otros sectores. Las actualizaciones se dan en un contexto de inflación que, según analistas privados, rondará entre 2,3% y 2,6% en enero, es decir, una leve desaceleración en comparación al 2,8% registrado en diciembre.

Alquileres: aumentos de hasta 34,6% según el tipo de contrato

Los aumentos de febrero también impactarán en los alquileres. En ese sentido, los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE resolvió iniciar una medida de fuerza cuando inicie el debate del proyecto.

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

reformas, senado y negociacion con gobernadores: la hoja de ruta del gobierno en febrero

Reformas, Senado y negociación con gobernadores: la hoja de ruta del gobierno en febrero

A continuación, los valores de referencia que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:

Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).

  • Alquiler inicial: $400.000.
  • Ajuste anual: 34,6%.
  • Nuevo valor: $538.400.

Contratos post DNU sobre un alquiler de $500.000.

  • Ajuste trimestral (6,08%): $530.400.
  • Ajuste cuatrimestral (8,22%): $541.100.
  • Ajuste semestral (12,81%): $564.050.
Prepagas: las cuotas suben hasta 2,8%

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Cable y telefonía: los servicios subirán hasta 3,5%

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.

En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.

Gas y luz: debuta el nuevo registro de subsidios

A partir de febrero, entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas. De esa manera, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo —incrementa el uso de calefones—. El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.

A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $22.000; el 66%, menos de $44.000: y el 81%, menos de $67.000. En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $14.000; el 75%, menos de $56.000; y el 83%, menos de $73.000.

