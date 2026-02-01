Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Las quemas están prohibidas y recomiendan precaución

Los bomberos del sur de Entre Ríos atacan diariamente varios incendios rurales y quemas de pastizales a la vera de las rutas entrerrianas. Los incendios en banquinas constituyen un gran peligro para el tránsito ya que reducen notablemente la visibilidad.

En este fin de semana se recibieron avisos de incendio forestal en predio del Ferrocarril de ibicuy que tiene acopio de madera y viviendas en cercanías. Una dotación se dirigió al lugar y, dada la magnitud del incendio, se debió solicitar apoyo de persona y cisternas al Cuartel de Ceibas, requiriendo personal y cisterna. Hacia allí se desplazaron junto a personal de Villa Paranacito.

"Un 98% de los incendios son por causas humanas"

Luego de varias horas de trabajo el incendio fue controlado y extinguido con pérdida de una vivienda.

Pocas horas después los bomberos de Ceibas se dirigieron con dos móviles a Médanos, donde apagaron un incendio de pastizales en banquina a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12.

La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Desde el gobierno se prohibiron las quemas de todo tipo y se recomienda extremar precauciones. No encender fogatas ni tirar colillas de cigarrillos.