Los bomberos del sur de Entre Ríos atacan diariamente varios incendios rurales y quemas de pastizales a la vera de las rutas entrerrianas. Los incendios en banquinas constituyen un gran peligro para el tránsito ya que reducen notablemente la visibilidad.
Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas
La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Las quemas están prohibidas y recomiendan precaución
En este fin de semana se recibieron avisos de incendio forestal en predio del Ferrocarril de ibicuy que tiene acopio de madera y viviendas en cercanías. Una dotación se dirigió al lugar y, dada la magnitud del incendio, se debió solicitar apoyo de persona y cisternas al Cuartel de Ceibas, requiriendo personal y cisterna. Hacia allí se desplazaron junto a personal de Villa Paranacito.
Luego de varias horas de trabajo el incendio fue controlado y extinguido con pérdida de una vivienda.
Pocas horas después los bomberos de Ceibas se dirigieron con dos móviles a Médanos, donde apagaron un incendio de pastizales en banquina a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12.
La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Desde el gobierno se prohibiron las quemas de todo tipo y se recomienda extremar precauciones. No encender fogatas ni tirar colillas de cigarrillos.