Uno Entre Rios | Policiales | Incendios

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Las quemas están prohibidas y recomiendan precaución

1 de febrero 2026 · 11:17hs
La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Las quemas están prohibidas y recomiendan precaución

La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Las quemas están prohibidas y recomiendan precaución
La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Las quemas están prohibidas y recomiendan precaución

La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Las quemas están prohibidas y recomiendan precaución
La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Las quemas están prohibidas y recomiendan precaución

La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Las quemas están prohibidas y recomiendan precaución

Los bomberos del sur de Entre Ríos atacan diariamente varios incendios rurales y quemas de pastizales a la vera de las rutas entrerrianas. Los incendios en banquinas constituyen un gran peligro para el tránsito ya que reducen notablemente la visibilidad.

Embed

En este fin de semana se recibieron avisos de incendio forestal en predio del Ferrocarril de ibicuy que tiene acopio de madera y viviendas en cercanías. Una dotación se dirigió al lugar y, dada la magnitud del incendio, se debió solicitar apoyo de persona y cisternas al Cuartel de Ceibas, requiriendo personal y cisterna. Hacia allí se desplazaron junto a personal de Villa Paranacito.

Un 98% de los incendios son por causas humanas

"Un 98% de los incendios son por causas humanas"

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

Incendios Bomberos Ceibas quemas 1

LEER MÁS: "Un 98% de los incendios son por causas humanas"

Luego de varias horas de trabajo el incendio fue controlado y extinguido con pérdida de una vivienda.

Incendios Bomberos Ceibas quemas

Pocas horas después los bomberos de Ceibas se dirigieron con dos móviles a Médanos, donde apagaron un incendio de pastizales en banquina a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12.

La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Desde el gobierno se prohibiron las quemas de todo tipo y se recomienda extremar precauciones. No encender fogatas ni tirar colillas de cigarrillos.

Incendios Bomberos Ceibas quemas precaución
Noticias relacionadas
El Gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos.

Advierten sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos

Investigación intenta determinar responsabilidad de funcionarios en el manejo del fuego del incendio detectado el 9 de diciembre en el Parque Nacional Los Alerces 

Incendio en Parque Nacional Los Alerces: investigan responsabilidad penal

Se reactivaron los focos de incendios en el Parque Nacional Los Alerces. Las autoridades detallaron que es producto de los fuertes vientos.

Incendios: el fuego no da tregua en el Parque Nacional Los Alerces

No encuentran el cuerpo de Berón. Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón Quique, víctima de parricidio en Diamante. Familiares se quejaron de la escasa búsqueda

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Ver comentarios

Lo último

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

Mi padre fue panadero, una emotiva zamba entrerriana

"Mi padre fue panadero", una emotiva zamba entrerriana

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Ultimo Momento
River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

Mi padre fue panadero, una emotiva zamba entrerriana

"Mi padre fue panadero", una emotiva zamba entrerriana

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Policiales
Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Ovación
Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

La provincia
Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

Dejanos tu comentario