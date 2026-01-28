Uno Entre Rios | Ovación | River

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

River cerró la incorporación de Kendry Páez, el ecuatoriano de 18 años que juega en Chelsea. En las próximas horas viajará a Buenos Aires.

28 de enero 2026 · 17:13hs
Kendry Páez

Kendry Páez, el nuevo refuerzo de River.

El mercado de pases sumó este miércoles un capítulo inesperado con el arribo de Kendry Páez en River. El mediocampista ofensivo de 18 años, cuyo pase pertenece al Chelsea, volverá a Sudamerica para para ponerse a las órdenes de Marcelo Gallardo.

Según confirmó el periodista Fabrizio Romano (especialista en el mercado de pases del fútbol europeo), el joven viajará en las próximas horas a Buenos Aires para realizarse los estudios médicos correspondientes.

River ganó en el debut y va por otro triunfo.

River tiene su estreno en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata

River compartió un video en el que muestra cómo quedará el Monumental para más de 100.000 personas.

River oficializó la ampliación del Monumental

Los Blues, que habían pagado cerca de 20 millones de dólares a Independiente del Valle, interrumpieron el préstamo del jugador en el Racing de Estrasburgo para darle un nuevo rumbo al futbolista ecuatoriano. La cesión al Millonario será por un año.

