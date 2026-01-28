Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

River le ganó 2 a 0 a Gimnasia (LP) gracias a los dos goles del colombiano que porta la cinta de capitán. Fueron expulsados tres jugadores.

River Plate ratificó su condición de candidato y se impuso con autoridad por 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Estadio Monumental, por la segunda fecha del Torneo Apertura. Con Juan Fernando Quintero como figura excluyente, autor de ambos goles, el equipo de Marcelo Gallardo construyó una victoria sólida.

Desde el inicio, el Millonario dejó en claro su plan: monopolizar la pelota y jugar en campo rival. Con Aníbal Moreno y Fausto Vera como ejes del mediocampo, River logró un circuito fluido que conectó rápidamente con Galván y Quintero. A los pocos minutos, Matías Viña ya había avisado con un remate desde afuera del área, preludio de un dominio que se acentuó con el correr del primer tiempo.

River tiene su estreno en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata

Gimnasia, por su parte, intentó resistir con orden y apostar al contragolpe, pero su esquema se desmoronó a los 12 minutos cuando Manuel Panaro fue expulsado tras una dura infracción sobre Vera, sancionada luego de la revisión del VAR. Con un hombre más, River acorraló al Lobo y acumuló situaciones claras, aunque se encontró una y otra vez con la firmeza del arquero Nelson Insfrán.

El cero se rompió a los 40 minutos. En la medialuna del área, Juanfer Quintero ejecutó un tiro libre perfecto, imposible para Insfrán, y desató el festejo en Núñez. El gol fue el premio a un primer tiempo de dominio casi absoluto del local.

River ratificó su condición de visitante

River Gimnasia LP 2 River derrotó a Gimnasia (LP) con un doblete de Juanfer Quintero.

En el complemento, River golpeó de entrada. A los cuatro minutos, tras una buena combinación ofensiva, Quintero apareció dentro del área y definió con precisión para estirar la diferencia. Con el 2-0, el equipo de Gallardo manejó los tiempos, aunque el desarrollo se emparejó tras la expulsión de Viña por doble amonestación.

Con diez contra diez, Gimnasia se animó por algunos pasajes, especialmente a pelota parada, pero careció de claridad para inquietar seriamente a Santiago Beltrán. River, en tanto, se defendió con la posesión y tuvo chances para ampliar, aunque volvió a chocar con un Insfrán de buenas respuestas.

En el cierre, el partido se terminó de quebrar con una nueva roja en la visita, que sentenció cualquier intento de reacción. El pitazo final confirmó el triunfo del Millonario, que sumó tres puntos importantes y volvió a apoyarse en el talento de Quintero, el conductor que marcó la diferencia en una noche controlada de principio a fin.

Formaciones para River y Gimnasia y Esgrima La Plata

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Hora y TV: 20 (TNT Premium).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Monumental.