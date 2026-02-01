Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná tuvo su Música en el Anfiteatro con cierre de Chango Spasiuk

Música en el Anfiteatro cerró con una noche a puro folclore y un gran marco de público en el Héctor Santángelo, en Paraná

1 de febrero 2026 · 10:30hs
Música en el Anfiteatro de paraná. Sobre el escenario pasaron Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte, Bernardita Gutiérrez y el cierre estelar a cargo del Chango Spasiuk.
Música en el Anfiteatro de paraná. Sobre el escenario pasaron Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte, Bernardita Gutiérrez y el cierre estelar a cargo del Chango Spasiuk.
Música en el Anfiteatro de paraná. Sobre el escenario pasaron Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte, Bernardita Gutiérrez y el cierre estelar a cargo del Chango Spasiuk.
Música en el Anfiteatro de paraná. Sobre el escenario pasaron Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte, Bernardita Gutiérrez y el cierre estelar a cargo del Chango Spasiuk.
Música en el Anfiteatro de paraná. Sobre el escenario pasaron Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte, Bernardita Gutiérrez y el cierre estelar a cargo del Chango Spasiuk.

Miles de personas presenciaron la última noche del ciclo cultural en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Sobre el escenario pasaron Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte, Bernardita Gutiérrez y el cierre estelar a cargo del Chango Spasiuk.

El ciclo de la Municipalidad de Paraná llegó a su fin con una jornada dedicada al folklore argentino, donde artistas locales y referentes nacionales atrajeron a miles de paranaenses y visitantes. Además de la música, el público disfrutó de la variada oferta del patio gastronómico durante las tres noches del evento.

“Estamos contentos por el éxito que tuvo ‘Música en el Anfiteatro’. Nos debemos al vecino, al visitante y al turista; a ese complemento imprescindible que la ciudad necesita para mostrarse. Estas fiestas populares no dejaron de tener público gracias al atractivo de los artistas y a las diversas propuestas de verano”, señaló el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, manifestó: “La presencia del Chango Spasiuk enaltece este escenario, por el que también pasaron grandes artistas locales. El balance es muy positivo, con noches repletas de un público que disfrutó de la música”.

El cierre del Chango Spasiuk

El reconocido acordeonista deleitó a los presentes con su repertorio característico. “Estoy muy contento de presentarme otra vez en Paraná. Este tipo de espectáculos brindan un espacio de acceso a contenidos culturales. La cultura no es solo recreación, sino un lugar donde se expresa nuestra historia. El nordeste del país tiene una riqueza musical inmensa y Entre Ríos ha dado grandes artistas. Es de destacar la acción de las autoridades porque estos espacios hay que cuidarlos y defenderlos”, sostuvo Spasiuk.

Protagonismo local

La agrupación paranaense Tierra Nativa abrió la jornada. “Es emocionante actuar en el Anfiteatro con tanta gente. Es fundamental que los artistas locales tengamos este espacio para mostrarnos”, señaló Gisela Paez, vocalista del grupo.

En sintonía, Bernardita Gutiérrez expresó: “Estoy agradecida por ser parte de este ciclo. Es muy importante que se realicen estos espectáculos libres para que la ciudad los disfrute”. Asimismo, Benjamín Roskopf, de Litoral Mitá, agregó: “Estamos felices por nuestra primera presentación aquí; es muy positivo que se lleven a cabo estos shows accesibles”.

Testimonios de los vecinos

“Es hermoso revalorizar lo tradicional. Agradecemos que el Municipio brinde estos espectáculos libres; deben continuar todos los años”, sostuvo Florencia, vecina de barrio Gazzano. Por otro lado, Andrea, de barrio Villa Sarmiento, destacó: “Es una noche espectacular; está bueno que se difundan estos eventos y se apoye a los músicos de la región”.

