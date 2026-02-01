Uno Entre Rios | Economia | sueldos

Sueldos: el ránking de haberes de febrero, rubro por rubro

Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año. Ránking de sueldos que se piden en febrero 2026, rubro por rubro

1 de febrero 2026 · 13:45hs
Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año. Ránking de sueldos que se piden en febrero 2026

Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año. Ránking de sueldos que se piden en febrero 2026, rubro por rubro
Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año. Ránking de sueldos que se piden en febrero 2026

Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año. Ránking de sueldos que se piden en febrero 2026, rubro por rubro
Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año. Ránking de sueldos que se piden en febrero 2026

Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año. Ránking de sueldos que se piden en febrero 2026, rubro por rubro

En un contexto económico que sigue marcado por la incertidumbre y la presión inflacionaria, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar movimientos en febrero de 2026. El inicio del año encuentra a muchos perfiles ajustando expectativas con el objetivo de sostener el poder adquisitivo y recomponer ingresos frente al aumento del costo de vida.

trabajador sueldo administrativo

Se acuerdo con los datos más recientes del mercado laboral, las expectativas salariales presentan una dinámica heterogénea: mientras algunos sectores moderaron sus pedidos tras los ajustes de fin de año, otros continúan registrando subas, especialmente en áreas técnicas, profesionales y de alta especialización.

Mientras los sueldos están quietos, la inflación rondará entre 2,3% y 2,6% en enero. En febrero, servicios, alquileres y prepagas llegan con aumentos

Febrero: qué aumentos operan este mes

asociacion bancaria alerta sobre cierres de sucursales del banco santander

Asociación Bancaria alerta sobre cierres de sucursales del Banco Santander

La estacionalidad de enero también incide en los valores relevados, con menor rotación laboral pero con cifras que funcionan como un piso salarial para encarar 2026. En ese escenario, los sueldos pretendidos reflejan tanto la cautela de las empresas como la necesidad de los trabajadores de no perder capacidad de compra, publica NA.

trabajador sueldo sanidad

Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en febrero de 2026

  • Gerencia y Dirección General: $1.918.748
  • Ingenierías: $1.858.324
  • Ingeniería Civil y Construcción: $1.750.882
  • Minería, Petróleo y Gas: $1.713.965
  • Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.613.121
  • Aduana y Comercio Exterior: $1.562.762
  • Recursos Humanos y Capacitación: $1.550.380
  • Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.465.984
  • Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.445.609
  • Producción y Manufactura: $1.424.150
  • Comercial, Ventas y Negocios: $1.410.701
  • Marketing y Publicidad: $1.365.305
  • Seguros: $1.333.043
  • Sociología / Trabajo Social: $1.288.613
  • Diseño: $1.277.329
  • Naviero, Marítimo, Portuario: $1.256.460
  • Abastecimiento y Logística: $1.241.584
  • Departamento Técnico: $1.143.708
  • Educación, Docencia e Investigación: $1.116.228
  • Salud, Medicina y Farmacia: $1.093.489
  • Oficios y Otros: $1.062.924
  • Secretarías y Recepción: $1.046.285
  • Enfermería: $1.008.317
  • Gastronomía y Turismo: $958.493
  • Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $886.150
sueldos Haberes rubros trabajadores
Noticias relacionadas
La fábrica de sábanas Conteminas está en La Banda, Santiago del Estero. La empresa despidió 112 trabajadores y advirtió que seguirán las desvinculaciones 

Fábrica de sábanas Arco Iris y Palette despidió 112 trabajadores en dos meses

El Gobierno anuncia nuevos ajustes en tarifas: gas 16,9% y luz 3,6%.

El Gobierno anuncia nuevos ajustes en tarifas: gas 16,9% y luz 3,6%

Ambos edificios cuentan con unidades de uno y dos dormitorios, diseñadas con criterios de funcionalidad, calidad constructiva y terminaciones de primer nivel, que caracterizan a los desarrollos de Pilay.

Pilay entregó más de 180 departamentos en el desarrollo Paseo del Molino

mercado libre denuncia a temu por competencia desleal

Mercado Libre denuncia a Temu por competencia desleal

Ver comentarios

Lo último

El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

Ultimo Momento
El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

El INCAA se movilizará en contra del desfinanciamiento

El INCAA se movilizará en contra del desfinanciamiento

Policiales
Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Ovación
Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

La provincia
Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

Dejanos tu comentario