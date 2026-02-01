En un contexto económico que sigue marcado por la incertidumbre y la presión inflacionaria, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar movimientos en febrero de 2026. El inicio del año encuentra a muchos perfiles ajustando expectativas con el objetivo de sostener el poder adquisitivo y recomponer ingresos frente al aumento del costo de vida.
Sueldos: el ránking de haberes de febrero, rubro por rubro
Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año. Ránking de sueldos que se piden en febrero 2026, rubro por rubro
Se acuerdo con los datos más recientes del mercado laboral, las expectativas salariales presentan una dinámica heterogénea: mientras algunos sectores moderaron sus pedidos tras los ajustes de fin de año, otros continúan registrando subas, especialmente en áreas técnicas, profesionales y de alta especialización.
La estacionalidad de enero también incide en los valores relevados, con menor rotación laboral pero con cifras que funcionan como un piso salarial para encarar 2026. En ese escenario, los sueldos pretendidos reflejan tanto la cautela de las empresas como la necesidad de los trabajadores de no perder capacidad de compra, publica NA.
Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en febrero de 2026
- Gerencia y Dirección General: $1.918.748
- Ingenierías: $1.858.324
- Ingeniería Civil y Construcción: $1.750.882
- Minería, Petróleo y Gas: $1.713.965
- Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.613.121
- Aduana y Comercio Exterior: $1.562.762
- Recursos Humanos y Capacitación: $1.550.380
- Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.465.984
- Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.445.609
- Producción y Manufactura: $1.424.150
- Comercial, Ventas y Negocios: $1.410.701
- Marketing y Publicidad: $1.365.305
- Seguros: $1.333.043
- Sociología / Trabajo Social: $1.288.613
- Diseño: $1.277.329
- Naviero, Marítimo, Portuario: $1.256.460
- Abastecimiento y Logística: $1.241.584
- Departamento Técnico: $1.143.708
- Educación, Docencia e Investigación: $1.116.228
- Salud, Medicina y Farmacia: $1.093.489
- Oficios y Otros: $1.062.924
- Secretarías y Recepción: $1.046.285
- Enfermería: $1.008.317
- Gastronomía y Turismo: $958.493
- Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $886.150