Sueldos: el ránking de haberes de febrero, rubro por rubro Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año. Ránking de sueldos que se piden en febrero 2026, rubro por rubro 1 de febrero 2026 · 13:45hs

En un contexto económico que sigue marcado por la incertidumbre y la presión inflacionaria, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar movimientos en febrero de 2026. El inicio del año encuentra a muchos perfiles ajustando expectativas con el objetivo de sostener el poder adquisitivo y recomponer ingresos frente al aumento del costo de vida.

trabajador sueldo administrativo Se acuerdo con los datos más recientes del mercado laboral, las expectativas salariales presentan una dinámica heterogénea: mientras algunos sectores moderaron sus pedidos tras los ajustes de fin de año, otros continúan registrando subas, especialmente en áreas técnicas, profesionales y de alta especialización.

La estacionalidad de enero también incide en los valores relevados, con menor rotación laboral pero con cifras que funcionan como un piso salarial para encarar 2026. En ese escenario, los sueldos pretendidos reflejan tanto la cautela de las empresas como la necesidad de los trabajadores de no perder capacidad de compra, publica NA. trabajador sueldo sanidad Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en febrero de 2026 Gerencia y Dirección General: $1.918.748

Ingenierías: $1.858.324

Ingeniería Civil y Construcción: $1.750.882

Minería, Petróleo y Gas: $1.713.965

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.613.121

Aduana y Comercio Exterior: $1.562.762

Recursos Humanos y Capacitación: $1.550.380

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.465.984

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.445.609

Producción y Manufactura: $1.424.150

Comercial, Ventas y Negocios: $1.410.701

Marketing y Publicidad: $1.365.305

Seguros: $1.333.043

Sociología / Trabajo Social: $1.288.613

Diseño: $1.277.329

Naviero, Marítimo, Portuario: $1.256.460

Abastecimiento y Logística: $1.241.584

Departamento Técnico: $1.143.708

Educación, Docencia e Investigación: $1.116.228

Salud, Medicina y Farmacia: $1.093.489

Oficios y Otros: $1.062.924

Secretarías y Recepción: $1.046.285

Enfermería: $1.008.317

Gastronomía y Turismo: $958.493

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $886.150