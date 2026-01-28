River tiene su estreno en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata

River y Gimnasia se enfrentarán desde las 20, bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo, por la segunda fecha del certamen.

River ganó en el debut y va por otro triunfo.

River recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un interesante encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en el que ambos equipo buscarán continuar por la senda de la victoria.

El partido, correspondiente a la Zona B, está programado para las 20, se llevará a cabo en el estadio Monumental, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien será secundado desde el VAR por Germán Delfino y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

El Millonario tuvo un buen comienzo en este certamen, ya que superó 1 a 0 como visitante a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel.

Pese a que no fue la mejor actuación del conjunto de Núñez, su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.

De cara a su presentación de esta jornada, el Muñeco Gallardo tendría planeado repetir el 11 inicial que le ganó al Guapo en la primera fecha.

A la espera de que Franco Armani y Marcos Acuña recupere ritmo futbolístico, el DT volvería a confiar en Santiago Beltrán y Matías Viña.

En el medio, el flamante tándem conformado por los dos refuerzos (Aníbal Moreno y Fausto Vera) se mantendrá inalterable. A su lado volvería a estar Tomás Galván, de aceptable debut como titular con la Banda Roja, y Kevin Castaño, ya recuperado, estaría entre los suplentes. Más adelante, otra vez, el capitán Juan Fernando Quintero.

El Lobo, por su parte, tuvo un muy sólido inicio en el Apertura y consiguió una victoria 2 a 1 sobre Racing, un rival al que dominó en todo momento.

El cuadro Tripero, que es dirigido por Fernando Zaniratto y que viene de alcanzar las semifinales en el Torneo Clausura 2025, quiere ser uno de los animadores de este año en el fútbol argentino.

Formaciones para River y Gimnasia y Esgrima La Plata

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Hora y TV: 20 (TNT Premium).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Monumental.