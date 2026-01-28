Uno Entre Rios | Ovación | River

River tiene su estreno en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata

River y Gimnasia se enfrentarán desde las 20, bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo, por la segunda fecha del certamen.

28 de enero 2026 · 07:56hs
River ganó en el debut y va por otro triunfo.

River ganó en el debut y va por otro triunfo.

River recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un interesante encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en el que ambos equipo buscarán continuar por la senda de la victoria.

El partido, correspondiente a la Zona B, está programado para las 20, se llevará a cabo en el estadio Monumental, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien será secundado desde el VAR por Germán Delfino y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

River compartió un video en el que muestra cómo quedará el Monumental para más de 100.000 personas.

River oficializó la ampliación del Monumental

Tras un pésimo 2025, River quiere empezar con el pie derecho este año.

River tiene su estreno este sábado

El Millonario tuvo un buen comienzo en este certamen, ya que superó 1 a 0 como visitante a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel.

Pese a que no fue la mejor actuación del conjunto de Núñez, su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.

De cara a su presentación de esta jornada, el Muñeco Gallardo tendría planeado repetir el 11 inicial que le ganó al Guapo en la primera fecha.

A la espera de que Franco Armani y Marcos Acuña recupere ritmo futbolístico, el DT volvería a confiar en Santiago Beltrán y Matías Viña.

En el medio, el flamante tándem conformado por los dos refuerzos (Aníbal Moreno y Fausto Vera) se mantendrá inalterable. A su lado volvería a estar Tomás Galván, de aceptable debut como titular con la Banda Roja, y Kevin Castaño, ya recuperado, estaría entre los suplentes. Más adelante, otra vez, el capitán Juan Fernando Quintero.

El Lobo, por su parte, tuvo un muy sólido inicio en el Apertura y consiguió una victoria 2 a 1 sobre Racing, un rival al que dominó en todo momento.

El cuadro Tripero, que es dirigido por Fernando Zaniratto y que viene de alcanzar las semifinales en el Torneo Clausura 2025, quiere ser uno de los animadores de este año en el fútbol argentino.

Formaciones para River y Gimnasia y Esgrima La Plata

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Hora y TV: 20 (TNT Premium).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Monumental.

River Gimnasia y Esgrima La Plata Monumental Torneo Apertura
Noticias relacionadas
De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez.

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

Marcos Acuña no sumó minutos en la pretemporada.

Marcos Acuña se perderá el inicio del Torneo Apertura

liga argentina: la union de colon retorno al tren de la victoria

Liga Argentina: La Unión de Colón retornó al tren de la victoria

Boca visita a Estudiantes en La Plata. Di Lollo, goleador y titular.

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

Ver comentarios

Lo último

Liga Argentina: La Unión de Colón retornó al tren de la victoria

Liga Argentina: La Unión de Colón retornó al tren de la victoria

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Empresa del rubro textil Alal cierra y deja 260 trabajadores en la calle

Empresa del rubro textil Alal cierra y deja 260 trabajadores en la calle

Ultimo Momento
Liga Argentina: La Unión de Colón retornó al tren de la victoria

Liga Argentina: La Unión de Colón retornó al tren de la victoria

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Empresa del rubro textil Alal cierra y deja 260 trabajadores en la calle

Empresa del rubro textil Alal cierra y deja 260 trabajadores en la calle

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Policiales
Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Ovación
Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

River tiene su estreno en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata

River tiene su estreno en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata

Champions League: se definirán los clasificados a los octavos de final

Champions League: se definirán los clasificados a los octavos de final

Juventud Unida iniciará acciones legales contra Nacional de Paraguay por el pase de Juan Fernando Alfaro

Juventud Unida iniciará acciones legales contra Nacional de Paraguay por el pase de Juan Fernando Alfaro

La provincia
Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

El Boletín Oficial de Entre Ríos se integra a la plataforma Mi Entre Ríos

El Boletín Oficial de Entre Ríos se integra a la plataforma Mi Entre Ríos

Rogelio Frigerio se reunirá con inversores internacionales en Estados Unidos

Rogelio Frigerio se reunirá con inversores internacionales en Estados Unidos

Bomberos Voluntarios de Paraná capturaron un murciélago de manera segura

Bomberos Voluntarios de Paraná capturaron un murciélago de manera segura

Dejanos tu comentario