River recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un interesante encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en el que ambos equipo buscarán continuar por la senda de la victoria.
River tiene su estreno en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata
River y Gimnasia se enfrentarán desde las 20, bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo, por la segunda fecha del certamen.
El partido, correspondiente a la Zona B, está programado para las 20, se llevará a cabo en el estadio Monumental, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien será secundado desde el VAR por Germán Delfino y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.
El Millonario tuvo un buen comienzo en este certamen, ya que superó 1 a 0 como visitante a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel.
Pese a que no fue la mejor actuación del conjunto de Núñez, su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.
De cara a su presentación de esta jornada, el Muñeco Gallardo tendría planeado repetir el 11 inicial que le ganó al Guapo en la primera fecha.
A la espera de que Franco Armani y Marcos Acuña recupere ritmo futbolístico, el DT volvería a confiar en Santiago Beltrán y Matías Viña.
En el medio, el flamante tándem conformado por los dos refuerzos (Aníbal Moreno y Fausto Vera) se mantendrá inalterable. A su lado volvería a estar Tomás Galván, de aceptable debut como titular con la Banda Roja, y Kevin Castaño, ya recuperado, estaría entre los suplentes. Más adelante, otra vez, el capitán Juan Fernando Quintero.
El Lobo, por su parte, tuvo un muy sólido inicio en el Apertura y consiguió una victoria 2 a 1 sobre Racing, un rival al que dominó en todo momento.
El cuadro Tripero, que es dirigido por Fernando Zaniratto y que viene de alcanzar las semifinales en el Torneo Clausura 2025, quiere ser uno de los animadores de este año en el fútbol argentino.
Formaciones para River y Gimnasia y Esgrima La Plata
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Hora y TV: 20 (TNT Premium).
Árbitro: Pablo Dóvalo.
Estadio: Monumental.