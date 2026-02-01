Uno Entre Rios | Ovación | Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia

El tenista español Carlos Alcaraz le ganó a Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 y ganó el Abierto de Australia. El más joven en conquistar todos los Grand Slams

1 de febrero 2026 · 10:42hs
El tenista español Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams. Se impuso a Novak Djokovic en la final (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) tras 3 horas y 2 minutos.

Con 22 años y 272 días se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams, superando el récord de Don Budge. Fue la séptima coronación de Alcaraz en Grand Slams (US Open 2022, 2025; Wimbledon 2023, 2024; Roland Garros 2024, 2025; Australia 2026).

En la final Djokovic empezó fuerte pero cometió muchos errores no forzados que permitió la reacción de Alcaraz; tuvo oportunidades en el cuarto set pero falló un punto de quiebre clave. En su recorrido al título, Alcaraz venció a Adam Walton, Yannick Hanfmann, Corentin Moutet, Tommy Paul, Alex de Miñaur y Alexander Zverev. Djokovic, pese a la derrota, sigue siendo competitivo y buscará su 25° Grand Slam a casi 39 años.

