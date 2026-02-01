Carlos Alcaraz se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia

El tenista español Carlos Alcaraz le ganó a Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 y ganó el Abierto de Australia. El más joven en conquistar todos los Grand Slams

El tenista español Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams. Se impuso a Novak Djokovic en la final (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) tras 3 horas y 2 minutos.

Con 22 años y 272 días se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams, superando el récord de Don Budge. Fue la séptima coronación de Alcaraz en Grand Slams (US Open 2022, 2025; Wimbledon 2023, 2024; Roland Garros 2024, 2025; Australia 2026).

Reconocimiento para el equipo de Alcaraz.



Todos al completo, del primero al último, pero sobre todo a Samu y a Álvaro, que después del adiós de Ferrero tenían un papelón tremendo y lo ha sacado con nota.

Bravo por ellos.





En la final Djokovic empezó fuerte pero cometió muchos errores no forzados que permitió la reacción de Alcaraz; tuvo oportunidades en el cuarto set pero falló un punto de quiebre clave. En su recorrido al título, Alcaraz venció a Adam Walton, Yannick Hanfmann, Corentin Moutet, Tommy Paul, Alex de Miñaur y Alexander Zverev. Djokovic, pese a la derrota, sigue siendo competitivo y buscará su 25° Grand Slam a casi 39 años.

