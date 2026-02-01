Uno Entre Rios | La Provincia | Nuez pecán

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Entre Ríos crece con la incorporación de derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino. Es un paso estratégico para la industria agroalimentaria

1 de febrero 2026 · 10:14hs
Entre Ríos crece con la incorporación de derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino. Es un paso estratégico para la industria agroalimentaria

Entre Ríos crece con la incorporación de derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino. Es un paso estratégico para la industria agroalimentaria

Se incorporaron derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino. La medida impulsada por gestiones provinciales y nacionales, representa un avance para la seguridad alimentaria y el agregado de valor de una cadena productiva consolidada en la provincia de Entre Ríos.

En un paso estratégico para la industria agroalimentaria local, mediante Resolución resolución conjunta 16/2026; se oficializó la incorporación de nuevos productos derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino (CAA). Impulsado por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, INTA y la Cámara Argentina de Productores de Pecán, esta actualización normativa no solo garantiza estándares de calidad y seguridad para los consumidores, sino que abre un abanico de oportunidades comerciales para los productores entrerrianos.

Música en el Anfiteatro de paraná. Sobre el escenario pasaron Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte, Bernardita Gutiérrez y el cierre estelar a cargo del Chango Spasiuk.

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Se confirmó el fallecimiento de un paciente a causa de leptospirosis en Victoria y habría otros dos casos en estudio.

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

11.jpg
Detalles. El acuerdo incluyó la nueces peladas y también con cáscara.
Detalles. El acuerdo incluyó la nueces peladas y también con cáscara.

Esta incorporación contribuye a que Entre Ríos se solidifique como el principal polo de producción y exportación de nuez pecán en Argentina, ya que representa un 60 por ciento de la producción nacional de este fruto seco. La nuez pecán es un alimento con alto valor nutricional, su aceite se destaca por ser una fuente importante de ácidos grasos mono y poliinsaturados, conocidos por sus efectos positivos en la salud cardiovascular. Con esta resolución, subproductos como la harina de pecán, el aceite y las pastas de este fruto seco ahora cuentan con un marco regulatorio establecido.

Actualmente, en el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), se encuentran registrados siete establecimientos relacionados al acondicionamiento de nuez pecán y la elaboración de subproductos, que incluyen alimentos como alfajores, queso, miel, confituras y panificados. Para los organismos de control bromatológico, la incorporación de productos regionales al CAA representa muchas ventajas.

Pecan Nueces Código Alimentario Argentino

Ventajas

  • Protocolos definidos: Parámetros específicos de inocuidad y composición para la gestión de registros, vigilancia y fiscalización.
  • Etiquetado y rotulado confiable: Certeza para el consumidor sobre la naturaleza, contenido nutricional y origen de los alimentos.
  • Formalización: habilita que elaboradores locales puedan gestionar sus registros sanitarios nacionales o provinciales según consideren el ámbito apropiado de comercialización de sus productos.

Desde el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología en los últimos dos años se ha avalado con distintas acciones la incorporación al CAA de productos regionales como el fruto de la palmera yatay, el salvado de arroz y la nuez pecán y derivados. Esta acción se fundamenta en que se considera imprescindible contar con el encuadre normativo adecuado para la elaboración de nuevos productos alimenticios, propiciar proyectos de innovación tecnológica, avalar propuestas de inclusión social y el consecuente desarrollo económico de la provincia de Entre Ríos. Asimismo, esto permite que los productos disponibles en el circuito de comercialización cumplan con parámetros de composición y de inocuidad adecuados.

Nuez pecán Código Alimentario Argentino Entre Ríos
Noticias relacionadas
Se vuelven repetitivos los operativos por parte de Veterinaria Municipal por animales en mal estado.

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

El SMN pronosticó más días de calor en la región y emitió alerta amarilla para cinco departamentos de la provincia por temperaturas extremas, este lunes ﻿

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

Ver comentarios

Lo último

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

Mi padre fue panadero, una emotiva zamba entrerriana

"Mi padre fue panadero", una emotiva zamba entrerriana

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Ultimo Momento
River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

Mi padre fue panadero, una emotiva zamba entrerriana

"Mi padre fue panadero", una emotiva zamba entrerriana

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Policiales
Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Ovación
Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

La provincia
Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

Dejanos tu comentario