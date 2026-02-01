Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Se juega la primera instancia de playoffs de la Copa Entre Ríos. Peñarol es el único equipo paranaense que sigue en el torneo de la Federación Entrerriana.

Se inicia una nueva etapa de la Copa Entre Ríos masculina. Este fin de semana se disputarán los partidos de ida de los octavos de final del certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). La próxima semana se disputarán las revanchas.

Ya jugaron Almagro de Concepción del Uruguay-Defensores de Barrio Nébel de Concordia, El Porvenir de Santa Anita-Independiente de Villa del Rosario y Engranaje de Concepción del Uruguay-Deportivo San José.

Este domingo jugarán: a las 17.30, Peñarol de Basavilbaso-Cultural de Crespo y La Florida de Chajarí-Peñarol de Paraná; a las 19.30, Newell’s de Victoria-Juventud Urdinarrain (en cancha de 25 de Mayo); y a las 20, Parque Sur de Concepción del Uruguay-Deportivo Urdinarrain y Lanús de Concepción del Uruguay-Camba Cuá de Santa Elena (en cancha de María Auxiliadora).

Quienes queden eliminados jugarán la Copa Federación. En la competencia de segundo orden esperan Don Bosco de Paraná, Caballú de La Paz, Colegiales de Concordia, 1° de Mayo de Chajarí, Arsenal de Viale, Sarmiento de Crespo, Libertad de Concordia y América de Federación.