Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Se juega la primera instancia de playoffs de la Copa Entre Ríos. Peñarol es el único equipo paranaense que sigue en el torneo de la Federación Entrerriana.

1 de febrero 2026 · 07:28hs
Peñarol de Paraná sueña con alzar el trofeo de la Copa Entre Ríos.

Peñarol de Paraná sueña con alzar el trofeo de la Copa Entre Ríos.

Se inicia una nueva etapa de la Copa Entre Ríos masculina. Este fin de semana se disputarán los partidos de ida de los octavos de final del certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). La próxima semana se disputarán las revanchas.

Ya jugaron Almagro de Concepción del Uruguay-Defensores de Barrio Nébel de Concordia, El Porvenir de Santa Anita-Independiente de Villa del Rosario y Engranaje de Concepción del Uruguay-Deportivo San José.

San Benito Paraná es uno de los candidatos al título.

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

Peñarol de Paraná es uno de los equipos que lucharán por levantar el trofeo de la Copa Entre Ríos.

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Este domingo jugarán: a las 17.30, Peñarol de Basavilbaso-Cultural de Crespo y La Florida de Chajarí-Peñarol de Paraná; a las 19.30, Newell’s de Victoria-Juventud Urdinarrain (en cancha de 25 de Mayo); y a las 20, Parque Sur de Concepción del Uruguay-Deportivo Urdinarrain y Lanús de Concepción del Uruguay-Camba Cuá de Santa Elena (en cancha de María Auxiliadora).

Quienes queden eliminados jugarán la Copa Federación. En la competencia de segundo orden esperan Don Bosco de Paraná, Caballú de La Paz, Colegiales de Concordia, 1° de Mayo de Chajarí, Arsenal de Viale, Sarmiento de Crespo, Libertad de Concordia y América de Federación.

