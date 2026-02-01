Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

Juventud Unida de Gualeguaychú recibirá este domingo, desde las 21 a Ben Hur de Rafaela, en la penúltima instancia del Torneo Regional Amateur.

El fútbol entrerriano está a sólo dos pasos de sumar un nuevo ascenso a nivel nacional. Juventud Unida de Gualeguaychú está a tres partidos de volver al Federal A, categoría de la que descendió en 2022. Este domingo el equipo del sur provincial jugará el encuentro de ida de instancia final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur.

El Decano se presentará desde las 21, en el estadio De los Eucaliptus de la Capital del Carnaval, donde recibirá a Ben Hur de Rafaela.

Leandro Domínguez de Oncativo será el árbitro principal del encuentro; Lautaro Tuninetti Araoz de Corral de Bustos y Mario Oyola de Bell Ville los asistentes; y Fabrizio Lipari de Jesús María el cuarto árbitro.

La revancha será el próximo fin de semana (sería el domingo 8 de febrero) en el estadio Néstor Zenklusen, popularmente conocido como el Parque Ilolay, de La Perla del Oeste Santafesino.

Cómo llegaron a esta instancia

Anteriormente, en la Primera Fase, la Juve superó sin inconvenientes la Zona 3, en la que ganó cinco de sus seis partidos y empató el restante. Sus víctimas fueron Parque Sur de Concepción del Uruguay, el Club Atlético Villa Elisa y Unión y Fraternidad de San Salvador.

Luego, en los playoffs, por diversas razones no pudo terminar ni los octavos ni los cuartos de final, pero los fallos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le permitieron avanzar de fases.

Primero se midió ante Lanús de Concepción del Uruguay, al que goleó como visitante en la ida, mientras que la revancha no comenzó por incidentes en la previa de la delegación del Granate en Gualeguaychú.

Luego, en una serie muy pareja que estaba igualada 2 a 2 con Defensores de Pronuciamiento, en el juego de vuelta un futbolista del Depro agredió al árbitro paranaense Maximiliano Durán y éste dio por terminadas las acciones cuando restaban algunos minutos.

En las semifinales Juventud Unida, dirigido por el histórico Miguel Fullana, superó a un hueso duro de roer como Sanjustino, al que le ganó los dos partidos por 1 a 0 (primero en su casa y luego como visitante).

Por su parte, el Lobo rafaelino, que mantuvo la base del plantel que descendió del Federal A en 2025, con el experimentado Carlos Trullet como conductor, desea volver lo más rápido posible a la tercera división.

Hasta el momento la BH viene con un andar arrollador, ya que ha ganado todos los partidos que ha disputado. En la Zona 8 despachó a Atlético San Jorge, El Expreso de El Trébol y San Lorenzo de Esperanza.

En los mano a mano dejó en el camino a Deportivo Aldao, Colón de San Justo y Puerto San Martín.

El antecedente entre Juventud Unida y Ben Hur

Juventud Unida y Ben Hur ya se vieron las caras en esta misma instancia del TRA del año pasado.

En esa oportunidad, a diferencia de esta, el primer partido se disputó en Rafaela y el segundo en Gualeguaychú. Tras dos empates, 0 a 0 y 1 a 1 respectivamente, el cuadro rafaelino se impuso por 5 a 3 en la definición por penales para avanzar a la final.

En la instancia definitoria se presentó en el estadio de Douglas Haig de Pergamino, donde se enfrentó con Sportivo Desamparados de San Juan, al que venció por 1 a 0 para lograr el ascenso al Federal A tras 15 años.

Los otros cruces del Torneo Regional Amateur

Las partidos de las finales de las otras regiones también se jugarán este domingo. Los cruces son los siguientes: a las 17, Boxing de Río Gallegos-La Amistad de Cipolletti (Región Patagónica); a las 17.30, Guaraní Antonio Franco de Posadas-Defensores de Vilelas (Región Litoral Norte); a las 18, General Paz Juniors de Córdoba-Central Argentino de La Banda (Región Centro) y Estudiantes de San Luis-Fadep de Mendoza (Región Cuyo); a las 20.30, Racing de Olavarría-Ferro de General Pico (Región Pampeana Sur) y Colón de Chivilcoy-Escobar FC (Región Pampeana Norte).

Por otra parte, el Consejo Federal de la AFA dio a conocer cómo serán los cruces de la Fase Final, en la que los ganadores de cada región definirán, a partido único en cancha neutral, los cuatro ascensos al Federal A. Los enfrentamientos serán Región Bonaerense Pampeana Sur (Ferro o Racing) con Región Bonaerense Pampeana Norte (Colón o Escobar FC); Región Centro (Central Argentino o General Juniors) con Región Norte (Tucumán Central); Región Cuyo (Fadep o Estudiantes) con Región Patagónica (Boxing o La Amistad); y Región Litoral Norte (Defensores de Vilelas o Guaraní Antonio Franco) con Región Litoral Sur (Ben Hur o Juventud Unida).