Uno Entre Rios | Show | Luciano Castro

Luciano Castro y Griselda Siciliani siguen dando qué hablar

Luego del escandaloso audio de Luciano Castro con una mesera danesa, se viralizó la foto de un pasacalle frente a la casa de Griselda Siciliani

1 de febrero 2026 · 12:33hs
Luego del escándaloso audio de Luciano Castro con una mesera danesa

Luego del escándaloso audio de Luciano Castro con una mesera danesa, se viralizó la foto de un pasacalle frente a la casa de Griselda Siciliani

Tras la confirmación de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con Sarah Borrell una camarera danesa, se viralizó una foto de un pasacalles frente al domicilio de la actriz con una declaración de amor supuesta autoría de Luciano, aunque es muy probable que se trate de una broma.

Griselda Siciliani decidió ponerle fin a la relación y, según programas de chimentos el cartel sería un intento desesperado de reconquista por parte de Castro.

El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Luciano Castro Griselda Siciliani

El dato fue confirmado por Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien relató en vivo: “Bueno, gente, tengo un dato hermoso, lo estoy yendo a comprobar por si estoy en el auto. Me comentaron que Luciano Castro está desesperado para reconquistar a Griselda Siciliani y le mandó a poner en la puerta de la casa un pasacalles. Estoy yendo a chequear, amores. Miren esto, impresionante. Bueno, gente, confirmado. Dice: ‘Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano’. No, chicos, esto es hermoso. O sea, el cartel está ahí, dice: ‘Te amo, Griselda, hasta el final. Te extraño mucho, Luciano’. No, no. Será esta estrategia espectacular”.

La imagen del pasacalles, decorado con corazones y la frase de amor de Castro, rápidamente se viralizó en redes y medios, desatando debate sobre los gestos públicos y la exposición de los vínculos sentimentales en medio de crisis y escándalos. El supuesto intento de reconquista, que muchos sindicaron como algo hecho por manos ajenas al actor, visible y sentimental, generó reacciones divididas y confirmó que la vida afectiva de los famosos nunca deja de estar bajo la lupa.

Grisela Siciliani Luciano Castro

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios irónicos y memes sobre el gesto de Castro y el contenido del cartel, haciendo uso de la frase que más resonó de toda esta escandalosa infidelidad: “Le tendría que haber puesto TE EXTRAÑO GUAPA”; “Se cuida cuando se tiene, no cuando se pierde!”; “Hola guapa le hubiese puesto”; “No tiene ningún amigo que le diga ‘Che, no da?’”; “No JAAJA no hay forma”; “Hubiera puesto: ‘Oye Guapa te amo’”; “Las tácticas del Lucho, ponele voluntad”; “Los corazones me dan años de vida jajajaj”; “Si antes no lo perdonaba, menos ahora jajajqjqjqjjq”; “Le hubiera puesto PD: no quiero atosigais”; “Porque no le puso SOS LA MÁS GUAPA! No lo perdones Griselda!!!”; “UNABANDA. (así todo junto y sin espacio)”; “Por favor díganme que es mentira JAJAJAJAJAJA”; “Próximo cartel: ‘Hostia, tía… me flipa que aún no pilles lo muchísimo que te echo de menos, guapa’”; “Esto es lo más bizarro q existe y aparte no funciona, cuando llegas al pasacalles no hay retorno”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro.jpg

El supuesto pasacalles de Luciano Castro, más allá de la veracidad de su verdadero ideólogo, terminó por convertirse en un fenómeno viral y disparador de todo tipo de reacciones, desde la ironía hasta la crítica frontal. Entre bromas, memes y cuestionamientos, el gesto dejó en evidencia cómo los límites de lo privado y lo público son cada vez más difusos para los famosos, y cómo, en plena era digital, cualquier intento de reconquista puede transformarse en tema de conversación y humor colectivo.

Esto se da, además, luego de que Sabrina Rojas, la exesposa de Castro, asegurara: “Para mí, van a volver”. Explicó que ve probable una segunda oportunidad en la relación y profundizó en su análisis sobre la dinámica del vínculo. Destacó aspectos de la personalidad de Castro, al señalar:“El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver”.

Luciano Castro Griselda Siciliani infidelidad audios pasacalles
Noticias relacionadas
El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

Willia Dafoe se mostró simpático y completamente dispuesto a compartir la noche con el público porteño en la presentación del filme The Souffler 

Willem Dafoe en Argentina: presentó el filme The Souffler

el cuarto soda presenta en parana un homenaje a la gira me veras volver

El Cuarto Soda presenta en Paraná un homenaje a la gira Me Verás Volver

Carlos Ullan presenta Canción con Todos en el Paraná Rowing Club.

Carlos Ullan presenta "Canción con Todos" en el Paraná Rowing Club

Ver comentarios

Lo último

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Ultimo Momento
Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Policiales
Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Ovación
Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

La provincia
Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

Dejanos tu comentario