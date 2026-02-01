San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

Desde las 17, en cancha de Peñarol, San Benito Paraná recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú por la segunda fecha de los triangulares de cuartos de final.

San Benito Paraná es uno de los candidatos al título.

Este fin de semana se juegan los encuentros correspondientes a la segunda fecha de los triangulares de cuartos de final de la Copa Entre Ríos femenina de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). San Benito Paraná , que viene de quedar libre en la primera fecha de la Zona 4, tendrá su estreno en esta fase.

Desde las 17 en cancha de Peñarol, las Santas recibirán a Juventud Unida de Gualeguaychú, equipo que podría asegurarse su lugar en las semifinales si logra la victoria en la capital entrerriana, ya que ganó en la primera fecha (esta instancia se juega a una rueda).

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

sanbe en ministerio Días atrás, San Benito Paraná se había consagrado campeón del certamen de Liga Paranaense. @mirando_a_traves_del_lente

Los partidos de la Copa Entre Ríos Femenina

-Zona 1: Santa María de Oro de Concordia-La China de Concepción del Uruguay (domingo, a las 17); libre Barrio Sud de Villaguay

-Zona 2: Deportivo San José 1-Gimnasia de Concepción del Uruguay 0; libre Los Teros de Feliciano

-Zona 3: Independiente de Gualeguaychú-Santa Rosa de Chajarí (sábado, a las 21, en cancha de Central Entrerriano); libre Caballú de La Paz

-Zona 4: San Benito Paraná-Juventud Unida de Gualeguaychú (domingo, a las 17, en cancha de Peñarol); libre Deportivo Urdinarrain