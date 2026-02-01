Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Se confirmó el fallecimiento de un paciente a causa de leptospirosis en Victoria y habría otros dos casos en estudio.

Se confirmó el fallecimiento de un paciente a causa de leptospirosis en Victoria y habría otros dos casos en estudio.

El doctor César Santos, director del hospital Fermín Salaberry de Victoria, confirmó a medios locales que un paciente derivado falleció a causa de complicaciones por leptospirosis. "Hasta el viernes no estaba cerrado lo epidemiológico, pero podría tratarse de leptospirosis”. La víctima, un vecino mayor de edad, había sido derivada al hospital y su estado se complicó, según informaron fuentes oficiales. Además, se encuentran en estudio otros dos posibles casos de la enfermedad en la ciudad y también sospecha de dengue, lo que refuerza la vigilancia epidemiológica.

El caso alertó a la comunidad y a las autoridades sanitarias locales que recordaron las características de la enfermedad y cómo evitar el contagio.

Las autoridades advirtieron que el principal contagio se produce por el contacto o la inhalación de partículas provenientes de orina, heces o saliva de animales infectados, especialmente del ratón colilargo. Alertaron sobre síntomas iniciales similares a un cuadro gripal y recordaron que el hantavirus no tiene vacuna ni tratamiento específico.

Enfermedad bacteriana

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite mediante el contacto directo con la orina de animales infectados, especialmente roedores, pero también ganado y otros animales domésticos. Esta bacteria puede ingresar al organismo humano por heridas en la piel o mucosas, especialmente cuando se está en contacto con aguas contaminadas, como ocurre durante inundaciones o lluvias intensas.

Se insiste en reforzar la limpieza, ventilar ambientes cerrados y evitar la presencia de roedores en viviendas y zonas rurales.

Leptospirosis.jpeg Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país.

