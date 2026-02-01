Uno Entre Rios | La Provincia | Leptospirosis

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Se confirmó el fallecimiento de un paciente a causa de leptospirosis en Victoria y habría otros dos casos en estudio.

1 de febrero 2026 · 09:56hs
Se confirmó el fallecimiento de un paciente a causa de leptospirosis en Victoria y habría otros dos casos en estudio.

Se confirmó el fallecimiento de un paciente a causa de leptospirosis en Victoria y habría otros dos casos en estudio.
Se confirmó el fallecimiento de un paciente a causa de leptospirosis en Victoria y habría otros dos casos en estudio.

Se confirmó el fallecimiento de un paciente a causa de leptospirosis en Victoria y habría otros dos casos en estudio.

El doctor César Santos, director del hospital Fermín Salaberry de Victoria, confirmó a medios locales que un paciente derivado falleció a causa de complicaciones por leptospirosis. "Hasta el viernes no estaba cerrado lo epidemiológico, pero podría tratarse de leptospirosis”. La víctima, un vecino mayor de edad, había sido derivada al hospital y su estado se complicó, según informaron fuentes oficiales. Además, se encuentran en estudio otros dos posibles casos de la enfermedad en la ciudad y también sospecha de dengue, lo que refuerza la vigilancia epidemiológica.

Hospital Salaberry.jpg

El caso alertó a la comunidad y a las autoridades sanitarias locales que recordaron las características de la enfermedad y cómo evitar el contagio.

Música en el Anfiteatro de paraná. Sobre el escenario pasaron Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte, Bernardita Gutiérrez y el cierre estelar a cargo del Chango Spasiuk.

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Entre Ríos crece con la incorporación de derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino. Es un paso estratégico para la industria agroalimentaria

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Las autoridades advirtieron que el principal contagio se produce por el contacto o la inhalación de partículas provenientes de orina, heces o saliva de animales infectados, especialmente del ratón colilargo. Alertaron sobre síntomas iniciales similares a un cuadro gripal y recordaron que el hantavirus no tiene vacuna ni tratamiento específico.

leptospirosis.jpg

Enfermedad bacteriana

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite mediante el contacto directo con la orina de animales infectados, especialmente roedores, pero también ganado y otros animales domésticos. Esta bacteria puede ingresar al organismo humano por heridas en la piel o mucosas, especialmente cuando se está en contacto con aguas contaminadas, como ocurre durante inundaciones o lluvias intensas.

Se insiste en reforzar la limpieza, ventilar ambientes cerrados y evitar la presencia de roedores en viviendas y zonas rurales.

Leptospirosis.jpeg
Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país.

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país.

Se recomienda

  • Utilizar guantes y botas de goma para realizar tareas de desratización, desmalezado o limpieza de baldíos
  • Mantener los patios y terrenos libres de basura, escombros y todo lo que pueda ser refugio de roedores
  • Lavarse las manos antes de comer y después del contacto con animales o haber estado expuesto a salpicadura de orina, suelo o aguas contaminadas utilizando agua y jabón
  • Evitar la inmersión en aguas estancadas potencialmente contaminadas.
  • En caso de inundaciones limpiar y desinfectar los domicilios con agua y lavandina, utilizando botas y guantes.
  • Se debe remover el barro que pudo haber ingresado, antes de volver a habitar los mismos.

Leptospirosis Victoria caso dengue
Noticias relacionadas
Se vuelven repetitivos los operativos por parte de Veterinaria Municipal por animales en mal estado.

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

El SMN pronosticó más días de calor en la región y emitió alerta amarilla para cinco departamentos de la provincia por temperaturas extremas, este lunes ﻿

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

Ver comentarios

Lo último

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

Mi padre fue panadero, una emotiva zamba entrerriana

"Mi padre fue panadero", una emotiva zamba entrerriana

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Ultimo Momento
River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

Mi padre fue panadero, una emotiva zamba entrerriana

"Mi padre fue panadero", una emotiva zamba entrerriana

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Policiales
Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Ovación
Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

La provincia
Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

Dejanos tu comentario