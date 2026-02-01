Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

El vuelco se produjo en el kilómetro 151 de la ruta 6, a medio kilómetro del acceso a Guadamontes, departamtno Tala. El camionero fue hospitalizado en Maciá

Este domingo se produjo el vuelco de un camión que transportaba automóviles en el kilómetro 151 de la ruta 6, a unos 500 metros del acceso a Guardamonte, departamento Tala. Allí, por motivos que se investigan, el chofer perdió el control del rodado que terminó volcado, desparramando la carga sobre el asfalto y banquina.

El camionero brasilero fue rescatado del habitáculo del camión Fiat Iveco Stralis y trasladado al hospital de Maciá con traumatismo de cadera y escoriaciones.

Según se informó desde la Jefatura Departamental Tala, el trailer con autos se dirigía hacia la ciudad de Rosario cuando se produjo el vuelco.

En el lugar trabajaron efectivos policiales del departamento Tala y personal sanitario del hospital de Maciá y auxilio. La ruta estuvo con media calzada cortada y tránsito asistido por varias horas.