SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó más días de calor, sin precipitaciones en la región y emitió alerta amarillo para este domingo, para los departamentos Diamante, Paraná, La Paz, Nogoyá y Villaguay por temperaturas extremas.
Pronóstico extendido
Este domingo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 21 grados de mínima y los 34 grados de máxima y el viento soplará del noroeste rotando al este.
Para mañana lunes, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas que irán de los 22 grados a los 35, con vientos del sector norte rotando al noroeste.
Para el lunes, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 25 y 35 grados y vientos predominarán del sudeste rotando al noroeste.
La temperatura irá en aumento y, para el miércoles se espera que la mínima esté en 25 grados y la máxima en 36. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán del sector norte, rotando al noreste.
El jueves, se pronostica 27 grados de mínima y 36 de máxima. El cielo estará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde, los vientos predominarán del noroeste rotando al norte.
Para el viernes se esperan temperaturas de entre 28 y 37 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del norte rotando al noreste.
El sábado se espera un leve descenso de las temperaturas promedio con 25 grados de mínima y una máxima de 30. El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada con vientos del noreste.