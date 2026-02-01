Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

El SMN pronosticó más días de calor en la región y emitió alerta amarilla para cinco departamentos de la provincia por temperaturas extremas, este domingo

1 de febrero 2026 · 07:25hs
El SMN pronosticó más días de calor en la región y emitió alerta amarilla para cinco departamentos de la provincia por temperaturas extremas

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El SMN pronosticó más días de calor en la región y emitió alerta amarilla para cinco departamentos de la provincia por temperaturas extremas, este lunes ﻿
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó más días de calor, sin precipitaciones en la región y emitió alerta amarillo para este domingo, para los departamentos Diamante, Paraná, La Paz, Nogoyá y Villaguay por temperaturas extremas.

SMN Alerta amarillo altas temperaturas

Pronóstico extendido

Este domingo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 21 grados de mínima y los 34 grados de máxima y el viento soplará del noroeste rotando al este.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana con altas temperaturas. Los promedios serán de ente 25 y 35 grados, con un pico de 39 grados

Semana sin precipitaciones y temperaturas en aumento

SMN mantiene alertas naranja y amarillo por altas temperaturas para la región, incluida la provincia de Entre Ríos

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

Para mañana lunes, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas que irán de los 22 grados a los 35, con vientos del sector norte rotando al noroeste.

Para el lunes, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 25 y 35 grados y vientos predominarán del sudeste rotando al noroeste.

La temperatura irá en aumento y, para el miércoles se espera que la mínima esté en 25 grados y la máxima en 36. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán del sector norte, rotando al noreste.

El jueves, se pronostica 27 grados de mínima y 36 de máxima. El cielo estará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde, los vientos predominarán del noroeste rotando al norte.

Para el viernes se esperan temperaturas de entre 28 y 37 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del norte rotando al noreste.

El sábado se espera un leve descenso de las temperaturas promedio con 25 grados de mínima y una máxima de 30. El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada con vientos del noreste.

SMN altas temperaturas La Paz Paraná Alerta amarilla Pronóstico extendido
Noticias relacionadas
El área de Defensa Civil emitió precauciones a tener en cuenta para evitar insolación, golpes de calor y quemaduras en la piel tras el alerta del SMN.

SMN renovó alerta meteorológica por altas temperaturas

El pronóstico extendido del SMN indica para esta semana temperaturas promedio de más de 30 grados, en otra semana agobiante.

SMN: sigue el calor y la temperatura llega a 38 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para los próximos siete días altas temperaturas, sin lluvias para la región. Elpronóstico extendido

SMN pronostica días de temperaturas superiores a 36 grados

SMN emitió un alerta por altas temperaturas. Defensa Civil emitió recomendaciones. Los departamentos más afectados Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

Dejanos tu comentario