Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

La cuarta víctima del accidente fatal falleció en el Hospital San Martín de Paraná, donde permanecía internada en grave estado.

30 de enero 2026 · 20:03hs
Se confirmó en la tarde de este viernes el fallecimiento del cuarto ocupante de la camioneta Nissan que protagonizó un accidente fatal al chocar de frente con un camión en la Ruta Nacional 18, a la altura de la localidad de Las Tunas. La víctima murió en el Hospital San Martín de Paraná, donde permanecía internada en grave estado.

Según se informó oficialmente desde el nosocomio, el fallecido fue identificado como Diego Girard, quien había sido trasladado de urgencia tras el violento impacto ocurrido durante la mañana. Con esta muerte, el número total de víctimas fatales del siniestro asciende a cuatro.

Como consecuencia del choque, Iaac Natanael Fister, Sebastián Ismael Fonseca y Alejandro Casal, los otros tres hombres que viajaban en la camioneta, perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que Girard había sobrevivido inicialmente, aunque con lesiones de extrema gravedad que finalmente derivaron en su deceso horas más tarde.

El camionero del accidente fatal, detenido

En paralelo, avanza la investigación judicial para determinar las responsabilidades en el hecho. El fiscal Juan Ramírez Montrull, a cargo de la causa, dispuso la detención del conductor del camión, identificado como Fernando Rebelo Pereira, quien quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales de Paraná mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Dejanos tu comentario