Durante la mañana de este sábado, personal policial de la Comisaría La Criolla en el departamento Concordia intervino en un siniestro vial ocurrido en la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 275 de la Ruta Nacional 14.
Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14
Una camioneta volcó en la Autovía 14 a la altura de Concordia tras rozarse con una SUV que viajaba en la misma dirección. Hubo lesionados leves.
31 de enero 2026 · 19:04hs
Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota, que circulaba en sentido norte–sur por el carril oeste, colisionó en su lateral izquierda con una Chevrolet Tracker que transitaba en la misma dirección. Como consecuencia del impacto, la camioneta perdió el control y terminó volcando.
A raíz del siniestro, el conductor de la Toyota (39) y su acompañante (27) resultaron con lesiones, mientras que el conductor del otro vehículo (37) no presentó heridas.
En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.