Chelsea perdía 2-0 al entretiempo pero en la segunda mitad lo dieron vuelta gracias a los tantos de Joao Pedro, Marc Cucurella y el exfutbolista de River.

Chelsea venció 3-2 de manera agónica a West Ham por la jornada 24 de la Premier League y el gran protagonista fue Enzo Fernández. Es que el ex-River metió el tercer gol de los de Liam Rosenior para terminar de consumar la remontada en los últimos minutos del partido.

En uno de los clásicos de Londres, ya que ambos equipos pertenecen a la capital británica, los Hammers, que contaron con la presencia de Taty Castellanos desde el arranque, se adelantaron en el primer tiempo con los tantos de Jarrod Bowen y Crysencio Summerville en un vendaval que sorprendió al público local. Sin embargo, ya en el complemento, el tanto de Joao Pedro a los 57' dio muestras de que Chelsea seguía vivo en el partido.

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea

Chelsea Enzo Fernández 1 Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham.

Posteriormente, tras una carambola luego de un cabezazo de Liam Delap que pegó en el travesaño, Marc Cucurella cazó el rebote y estampó el 2-2 a falta de 20 minutos para el fin. Cuando todo era desesperación, los locales armaron una buena jugada en la puerta del área que terminó con un pase al medio del brasileño que encontró a Enzo, quien le pegó de modo tal que agarró a contrapierna al arquero visitante, Alphonse Areola, que nada pudo hacer.