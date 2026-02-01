Uno Entre Rios | Show | Willem Dafoe

Willem Dafoe en Argentina: presentó el filme The Souffler

Willem Dafoe se mostró simpático y completamente dispuesto a compartir la noche con el público porteño en la presentación del filme The Souffler

1 de febrero 2026 · 12:54hs
(RSFotos)

(RSFotos)

(RSFotos)

(RSFotos)

(RSFotos)

(RSFotos)

Willem Dafoe llegó a Argentina para presentar The Souffleur, una película independiente dirigida por el argentino Gastón Solnicki. El estreno se realizó en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde una multitud colmó la sala y agotó las entradas para ver de cerca a la estrella internacional. Entre figuras del mundo artístico y numerosos admiradores, Dafoe se mostró sonriente, cercano y completamente dispuesto a compartir la noche con el público porteño.

El actor saludó con calidez a quienes lo esperaban, aceptó elogios y no ocultó su entusiasmo cuando recibió de regalo una camiseta de la Selección Argentina.

Willem Dafoe en Argentina película cine The Souffleur (2)

The Souffleur ofrece un nuevo registro para Dafoe, quien interpreta a Lucius Glanz, un hombre que, tras treinta años al frente de un hotel emblemático de Viena, se enfrenta a la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino. El personaje, decidido a resistir la demolición y la transformación de su único hogar, se apoya en su hija y en un pequeño grupo de leales empleados para luchar por conservar la historia y la vida que construyó.

Willem Dafoe en Argentina película cine The Souffleur (4)

La película, que incorpora elementos de espionaje y fue filmada en un hotel real que continuó funcionando durante el rodaje, retrata la batalla por preservar la memoria y el espacio propio frente al avance del progreso.

Willem Dafoe en Argentina película cine The Souffleur (1)

El filme fue presentado en la sección competitiva Orizzonti del Festival de Venecia 2025 y podrá verse todos los sábados de febrero en el MALBA, sumando así un nuevo recorrido internacional para la carrera de Solnicki y un nuevo lazo entre Dafoe y el cine argentino.

Con más de 120 películas en su trayectoria, el actor estadounidense ha trabajado con algunos de los directores más relevantes del mundo, desde Martin Scorsese y Wes Anderson hasta Lars von Trier y Yorgos Lanthimos, con quien filmó Pobres criaturas (2023).

