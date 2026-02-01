Willem Dafoe en Argentina: presentó el filme The Souffler

Willem Dafoe se mostró simpático y completamente dispuesto a compartir la noche con el público porteño en la presentación del filme The Souffler

Willem Dafoe llegó a Argentina para presentar The Souffleur, una película independiente dirigida por el argentino Gastón Solnicki . El estreno se realizó en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde una multitud colmó la sala y agotó las entradas para ver de cerca a la estrella internacional. Entre figuras del mundo artístico y numerosos admiradores, Dafoe se mostró sonriente, cercano y completamente dispuesto a compartir la noche con el público porteño.

El actor saludó con calidez a quienes lo esperaban, aceptó elogios y no ocultó su entusiasmo cuando recibió de regalo una camiseta de la Selección Argentina.

The Souffleur ofrece un nuevo registro para Dafoe, quien interpreta a Lucius Glanz, un hombre que, tras treinta años al frente de un hotel emblemático de Viena, se enfrenta a la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino. El personaje, decidido a resistir la demolición y la transformación de su único hogar, se apoya en su hija y en un pequeño grupo de leales empleados para luchar por conservar la historia y la vida que construyó.

La película, que incorpora elementos de espionaje y fue filmada en un hotel real que continuó funcionando durante el rodaje, retrata la batalla por preservar la memoria y el espacio propio frente al avance del progreso.

El filme fue presentado en la sección competitiva Orizzonti del Festival de Venecia 2025 y podrá verse todos los sábados de febrero en el MALBA, sumando así un nuevo recorrido internacional para la carrera de Solnicki y un nuevo lazo entre Dafoe y el cine argentino.

Con más de 120 películas en su trayectoria, el actor estadounidense ha trabajado con algunos de los directores más relevantes del mundo, desde Martin Scorsese y Wes Anderson hasta Lars von Trier y Yorgos Lanthimos, con quien filmó Pobres criaturas (2023).