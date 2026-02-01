Uno Entre Rios | Policiales | parricidio

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón "Quique, víctima de parricidio en Diamante. Familiares se quejaron de la escasa búsqueda

1 de febrero 2026 · 09:32hs
No encuentran el cuerpo de Berón. Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón Quique

No encuentran el cuerpo de Berón. Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón "Quique, víctima de parricidio en Diamante. Familiares se quejaron de la escasa búsqueda
Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón Quique

Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón "Quique, víctima de parricidio en Diamante. Familiares se quejaron de la escasa búsqueda
Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón Quique

Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón "Quique, víctima de parricidio en Diamante. Familiares se quejaron de la escasa búsqueda

José María y Carina Berón, fueron convocados en la tarde del sábado para reconocer un cuerpo encontrado en el río Paraná. a la altura de la localidad snatafesina de San Lorenzo, para saber si se trataba del de la víctima del parricidio de Diamante. Horas más tarde indicaron que el cadáver era de otra persona y remarcaron que Prefectura estaba haciendo poco por encontrar a su hermano Luis Berón, "Quique" quien está desaparecido desde el martes cuando cayó al agua tras recibir un disparo de escopeta de su hijo Luis Berón, mientras pescaban en zona de Islas en Diamante.

La víctima es Luis Berón “Quique”, de 53 años, quien cayó al agua y su hijo de 22 años, Luis Berón, se dio a la fuga. El hecho se produjo en la tarde del martes en paraje Puesto 3, a la latura del kilómetro 363. El cuerpo de Berón fue arrastrado por la corriente.

Luis Berón es señalado como el autor del parricidio de Diamante.

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Un hombre de 53 años fue asesinado de un disparo y su hijo de 22 años es intensamente buscado por la Policía como principal sospechoso del crimen.

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Tras haber estado prófugo, el joven fue detenido el miércoles en zona de islas, en Santa Fe.

Según los familiares de la víctima, personal de Prefectura buscó con una moto de agua en la zona de Gaboto. Con una lancha particular se sumaron ala búsqueda recorriedo la costa del río desde San Lorenzo y aseguran no haber visto movimientos de Prefectura buscando a Berón.

Continúa la búsqueda en la zona de islas

Según datos de la Policía el operativo de búsqueda continúa con buzos tácticos, patrullaje fluvial y drones para recorrer monitorear áreas de difícil acceso en el Delta entrerriano.

Parricidio

La captura

Desde las primeras horas del miércoles la Policía de Entre Ríos desarrolló un amplio operativo en zona de Isla “Puesto el 3” sobre el Río Paraná en el Departamento Diamante con el fin de dar con el prófugo luego de ser sindicado como autor del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”.

Las tareas de exploración consistieron en rastrillaje terrestre de la extensa proporción isleña por personal policial de Jefatura Diamante, Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, inspección desde embarcaciones, y sobrevuelo de vehículos aéreos no tripulados (drones) de la Dirección General de Investigaciones. Dándose por concluidos los trabajos luego del mediodía, al descartarse la presencia del buscado.

Asimismo tuvieron intervención Buzos de Búsqueda de la Compañía de Operaciones Especiales de la Policía entrerriana quienes realizaron inmersiones para tratar de hallar el cuerpo desaparecido de la víctima Luis Berón (53), sin resultados hasta el momento.

En simultáneo se iniciaron comunicaciones con la Policía de la vecina Provincia de Santa Fe, a los fines se amplíe la localización en la margen opuesta. La cual en la tarde arroja resultados favorables al ser capturado Luis Berón (22) sobre la vía pública en la ciudad de San Lorenzo, con intervención de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), y también Unidad Regional XVII de esa institución.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se continúan las comunicaciones judiciales respectivas y reunión de elementos probatorios; mientras se mantienen acciones con el interés de concretar el hallazgo de la víctima, prosiguiéndose con diversas diligencias al respecto.

parricidio Diamante Río Paraná Cuerpo
Noticias relacionadas
La tarea de los bomberos entrerrianos se intensifica en épocas estivales por sequía y altas temperaturas. Las quemas están prohibidas y recomiendan precaución

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

La camioneta terminó con sus cubiertas hacia arriba tras el despiste en la ruta 14.

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Así quedó la camioneta tras el accidente fatal.

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

El auto tenía pedido de secuestro en la localidad bonaerense de San Martín.

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Ver comentarios

Lo último

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

Mi padre fue panadero, una emotiva zamba entrerriana

"Mi padre fue panadero", una emotiva zamba entrerriana

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Ultimo Momento
River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

Mi padre fue panadero, una emotiva zamba entrerriana

"Mi padre fue panadero", una emotiva zamba entrerriana

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Policiales
Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Ovación
Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

River afronta una visita de riesgo ante Rosario Central

La provincia
Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

SMN: las altas temperaturas siguen presentes en la región

Dejanos tu comentario