Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón "Quique, víctima de parricidio en Diamante. Familiares se quejaron de la escasa búsqueda

Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón "Quique, víctima de parricidio en Diamante. Familiares se quejaron de la escasa búsqueda

Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón "Quique, víctima de parricidio en Diamante. Familiares se quejaron de la escasa búsqueda

No encuentran el cuerpo de Berón. Dieron aviso del hallazgo de un cuerpo pero no era el de Luis Berón "Quique, víctima de parricidio en Diamante. Familiares se quejaron de la escasa búsqueda

José María y Carina Berón, fueron convocados en la tarde del sábado para reconocer un cuerpo encontrado en el río Paraná. a la altura de la localidad snatafesina de San Lorenzo, para saber si se trataba del de la víctima del parricidio de Diamante . Horas más tarde indicaron que el cadáver era de otra persona y remarcaron que Prefectura estaba haciendo poco por encontrar a su hermano Luis Berón, "Quique" quien está desaparecido desde el martes cuando cayó al agua tras recibir un disparo de escopeta de su hijo Luis Berón, mientras pescaban en zona de Islas en Diamante.

La víctima es Luis Berón “Quique”, de 53 años, quien cayó al agua y su hijo de 22 años, Luis Berón, se dio a la fuga. El hecho se produjo en la tarde del martes en paraje Puesto 3, a la latura del kilómetro 363. El cuerpo de Berón fue arrastrado por la corriente.

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Tras haber estado prófugo, el joven fue detenido el miércoles en zona de islas, en Santa Fe.

Según los familiares de la víctima, personal de Prefectura buscó con una moto de agua en la zona de Gaboto. Con una lancha particular se sumaron ala búsqueda recorriedo la costa del río desde San Lorenzo y aseguran no haber visto movimientos de Prefectura buscando a Berón.

Continúa la búsqueda en la zona de islas

Según datos de la Policía el operativo de búsqueda continúa con buzos tácticos, patrullaje fluvial y drones para recorrer monitorear áreas de difícil acceso en el Delta entrerriano.

Parricidio

La captura

Desde las primeras horas del miércoles la Policía de Entre Ríos desarrolló un amplio operativo en zona de Isla “Puesto el 3” sobre el Río Paraná en el Departamento Diamante con el fin de dar con el prófugo luego de ser sindicado como autor del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”.

Las tareas de exploración consistieron en rastrillaje terrestre de la extensa proporción isleña por personal policial de Jefatura Diamante, Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, inspección desde embarcaciones, y sobrevuelo de vehículos aéreos no tripulados (drones) de la Dirección General de Investigaciones. Dándose por concluidos los trabajos luego del mediodía, al descartarse la presencia del buscado.

Asimismo tuvieron intervención Buzos de Búsqueda de la Compañía de Operaciones Especiales de la Policía entrerriana quienes realizaron inmersiones para tratar de hallar el cuerpo desaparecido de la víctima Luis Berón (53), sin resultados hasta el momento.

En simultáneo se iniciaron comunicaciones con la Policía de la vecina Provincia de Santa Fe, a los fines se amplíe la localización en la margen opuesta. La cual en la tarde arroja resultados favorables al ser capturado Luis Berón (22) sobre la vía pública en la ciudad de San Lorenzo, con intervención de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), y también Unidad Regional XVII de esa institución.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se continúan las comunicaciones judiciales respectivas y reunión de elementos probatorios; mientras se mantienen acciones con el interés de concretar el hallazgo de la víctima, prosiguiéndose con diversas diligencias al respecto.