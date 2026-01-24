Uno Entre Rios | Ovación | River

River tiene su estreno este sábado

Desde las 17, River visitará a Barracas Central en un duelo arbitrado por Nicolás Ramírez. Esta jornada también jugarán Gimnasia-Racing y Central-Belgrano.

24 de enero 2026 · 11:44hs
Tras un pésimo 2025

Prensa River

Tras un pésimo 2025, River quiere empezar con el pie derecho este año.

River visitará a Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Tapia este sábado, desde las 17, por el debut en el Torneo Apertura 2026. Nicolás Ramírez impartirá justicia en el encuentro de la Zona B, que podrá verse por ESPN Premium.

Tras un cierre de año para el olvido, el conjunto de Núñez buscará dar vuelta la página y comenzar su camino doméstico con el pie derecho.

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez.

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

Marcos Acuña no sumó minutos en la pretemporada.

Marcos Acuña se perderá el inicio del Torneo Apertura

El elenco de Marcelo Gallardo llega con rodaje tras completar su preparación en Uruguay. En suelo Charrúa, el Millonario venció por la mínima a Millonarios con un grito de penal de Gonzalo Montiel y, posteriormente, se impuso desde los doce pasos ante Peñarol tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Si bien el saldo de resultados fue favorable, el funcionamiento colectivo aún está lejos de su techo ideal, mostrando una imagen similar a la de 2025.

Para el estreno, la Banda apostará por sus tres caras nuevas desde el arranque. Matías Viña ocupará el lateral izquierdo en lugar de un Marcos Acuña preservado por precaución, mientras que Fausto Vera y Aníbal Moreno conformarán el nuevo eje del mediocampo.

Además, Franco Armani no podrá atajar y en su reemplazo estará el juvenil Santiago Beltrán.

El cuadro de Núñez llega con la urgencia de revertir un 2025 esquivo, en el que la ausencia de títulos, la prematura eliminación en la Libertadores y la irregularidad en las competencias domésticas derivaron en la falta de plaza para la edición actual del máximo certamen continental.

El objetivo prioritario será el protagonismo absoluto en todos los frentes: los torneos Apertura y Clausura, la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Sudamericana.

Por el lado de Barracas Central, el conjunto de Rubén Darío Insúa viene de sellar un 2025 histórico tras finalizar en el top 10 de la Tabla Anual, logrando así una inédita clasificación a la Copa Sudamericana, en lo que será su primera participación internacional.

Sin embargo, este presente soñado contrasta con un mercado de pases complejo para el Guapo. El plantel sufrió una sangría de nombres importantes con las salidas de Javier Ruiz, Nahuel Barrios, Nicolás Blandi, Marcos Ledesma, Facundo Krüger, Lucas López y Siro Rosané.

En contrapartida a estas siete bajas, sumó caras nuevas como al puertorriqueño Wilfredo Rivera o Lucas Gamba.

Formaciones para Barracas Central y River

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan F. Quintero; S. Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Hora y TV: 17 (ESPN Premium).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Otros partidos del Torneo Apertura

Esta jornada habrá otros dos compromisos. Desde las 19.30, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia y Esgrima La Plata será anfitrión del subcampeón Racing Club. Leandro Rey Hilfer será el árbitro de este cotejo que contará con la televisación de TNT Sports Premium.

Tras una temporada turbulenta, el Lobo finalizó con una buena imagen el 2025, llegando hasta semifinales del campeonato, pero se vio opacado por sufrir la eliminación ante su acérrimo rival, Estudiantes, que además terminó levantando el trofeo.

Por otra parte, la Academia quedó con el sabor amargo ya que se le escapó el título en la última jugada del partido y, en los penales, fue derrotado por Estudiantes de La Plata. Por ello, el conjunto comandado por Gustavo Costas, que tuvo a Valentín Carboni como la incorporación más resonante del mercado de pases, apuntará a ser protagonista este año.

Para cerrar el sábado, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Belgrano de Córdoba desde las 22, en un duelo que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y que será televisado por ESPN Premium.

River Barracas Central Torneo Apertura Racing
Noticias relacionadas
Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, fue vista por última vez en Zapala. Es hermana de Acuña.

La dramática búsqueda de la hermana del Huevo Acuña: desapareció en Neuquén

River juega en Maldonado ante Peñarol.

River se medirá ante Peñarol por el segundo y último amistoso de la pretemporada

En River no quieren desarticular su estructura ofensiva.

River rechazó una oferta de 12 millones de dólares por Facundo Colidio

Tras tres derrotas consecutivas, Echagüe buscará la recuperación en la Liga Nacional.

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Ver comentarios

Lo último

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Ultimo Momento
Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Policiales
Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Ovación
Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

River tiene su estreno este sábado

River tiene su estreno este sábado

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

La provincia
Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Diputados dio sanción definitiva a la emergencia en obra pública en Entre Ríos

Diputados dio sanción definitiva a la emergencia en obra pública en Entre Ríos

Empresas entrerrianas estarán en Gulfood 2026, la feria de alimentos y bebidas de Medio Oriente y África

Empresas entrerrianas estarán en Gulfood 2026, la feria de alimentos y bebidas de Medio Oriente y África

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Dejanos tu comentario