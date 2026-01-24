River tiene su estreno este sábado

Desde las 17, River visitará a Barracas Central en un duelo arbitrado por Nicolás Ramírez. Esta jornada también jugarán Gimnasia-Racing y Central-Belgrano.

River visitará a Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Tapia este sábado, desde las 17, por el debut en el Torneo Apertura 2026. Nicolás Ramírez impartirá justicia en el encuentro de la Zona B, que podrá verse por ESPN Premium.

Tras un cierre de año para el olvido, el conjunto de Núñez buscará dar vuelta la página y comenzar su camino doméstico con el pie derecho.

El elenco de Marcelo Gallardo llega con rodaje tras completar su preparación en Uruguay. En suelo Charrúa, el Millonario venció por la mínima a Millonarios con un grito de penal de Gonzalo Montiel y, posteriormente, se impuso desde los doce pasos ante Peñarol tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Si bien el saldo de resultados fue favorable, el funcionamiento colectivo aún está lejos de su techo ideal, mostrando una imagen similar a la de 2025.

Para el estreno, la Banda apostará por sus tres caras nuevas desde el arranque. Matías Viña ocupará el lateral izquierdo en lugar de un Marcos Acuña preservado por precaución, mientras que Fausto Vera y Aníbal Moreno conformarán el nuevo eje del mediocampo.

Además, Franco Armani no podrá atajar y en su reemplazo estará el juvenil Santiago Beltrán.

El cuadro de Núñez llega con la urgencia de revertir un 2025 esquivo, en el que la ausencia de títulos, la prematura eliminación en la Libertadores y la irregularidad en las competencias domésticas derivaron en la falta de plaza para la edición actual del máximo certamen continental.

El objetivo prioritario será el protagonismo absoluto en todos los frentes: los torneos Apertura y Clausura, la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Sudamericana.

Por el lado de Barracas Central, el conjunto de Rubén Darío Insúa viene de sellar un 2025 histórico tras finalizar en el top 10 de la Tabla Anual, logrando así una inédita clasificación a la Copa Sudamericana, en lo que será su primera participación internacional.

Sin embargo, este presente soñado contrasta con un mercado de pases complejo para el Guapo. El plantel sufrió una sangría de nombres importantes con las salidas de Javier Ruiz, Nahuel Barrios, Nicolás Blandi, Marcos Ledesma, Facundo Krüger, Lucas López y Siro Rosané.

En contrapartida a estas siete bajas, sumó caras nuevas como al puertorriqueño Wilfredo Rivera o Lucas Gamba.

Formaciones para Barracas Central y River

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan F. Quintero; S. Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Hora y TV: 17 (ESPN Premium).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Otros partidos del Torneo Apertura

Esta jornada habrá otros dos compromisos. Desde las 19.30, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia y Esgrima La Plata será anfitrión del subcampeón Racing Club. Leandro Rey Hilfer será el árbitro de este cotejo que contará con la televisación de TNT Sports Premium.

Tras una temporada turbulenta, el Lobo finalizó con una buena imagen el 2025, llegando hasta semifinales del campeonato, pero se vio opacado por sufrir la eliminación ante su acérrimo rival, Estudiantes, que además terminó levantando el trofeo.

Por otra parte, la Academia quedó con el sabor amargo ya que se le escapó el título en la última jugada del partido y, en los penales, fue derrotado por Estudiantes de La Plata. Por ello, el conjunto comandado por Gustavo Costas, que tuvo a Valentín Carboni como la incorporación más resonante del mercado de pases, apuntará a ser protagonista este año.

Para cerrar el sábado, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Belgrano de Córdoba desde las 22, en un duelo que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y que será televisado por ESPN Premium.