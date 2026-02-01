Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

En los últimos días se conoció el rescate de animales que estaban en muy mal estado en Concordia. Se trataba de perros que estaban en condiciones de hacinamiento y despertó el interés por parte de vecinos que denunciaron la situación.

Este tipo de historias se vuelve repetitiva y desde el Departamento de Veterinaria Municipal instan a denunciar este tipo de incumplimiento, ya que en muchos casos se llega a accionar cuando el cuadro de los animales ya no es el mejor.

Además, otros de los aspectos que se busca erradicar es la comercialización de animales domésticos, ya que en Concordia desde mediados del año pasado está en vigencia la ordenanza 38.617, que prohíbe la comercialización de mascotas en Concordia.

“Es importante que el ciudadano haga la denuncia en la comisaría que corresponda a ese domicilio. Automáticamente ya tenemos protocolos preestablecidos, se comunica con Veterinaria Municipal, como con fiscalía y ahí empezamos a actuar en los sucesivos operativos. Es importante siempre tener un compromiso activo”, indicó el veterinario Julio Gesualdi, jefe del Departamento de Veterinaria Municipal, quien también precisó que existe un contacto de WhatsApp, que es el 3455081414.

Los operativos en Concordia

“Concordia es un municipio que está trabajando mucho en pos del bienestar animal, se está trabajando mucho en contra del maltrato animal, en ordenar específicamente animales de compañía o mascotas. Se trabaja con ONG´s y se trabaja con proteccionistas que también están trabajando con respecto a eso”, agregó en LT 15 Radio del Litoral.

Consultado si una vez que los animales domésticos recuperan su bienestar de salud pueden ser adoptados, respondió: "Generalmente se dan en adopción. A eso lo dicta en este caso la fiscalía o lo dicta el Poder Judicial. Para eso nosotros no tenemos tiempos preestablecidos sino los dicta la justicia”.

Comercialización de mascotas

Por otra parte, el profesional indicó que al momento rescatar animales que están con fines de comercializarlos, quedan bajo guarda temporaria a las ONG´s, al mismo tiempo resaltó que se le aplica sanciones a los responsables de los animales.

“Se presentan inspectores del municipio para labrar un acta y cobrarle una multa, porque es una infracción a una ordenanza, donde se prohíbe la comercialización de cachorros en Concordia o de mascotas en Concordia. Además, eso lleva los pasos legales de maltrato animal donde incluso pueden tener una causa penal porque es una ley nacional. Según las revisiones tanto de Veterinaria Municipal como Veterinaria Policial y los informes en qué condiciones estaban esos animales, después siguen los canales del Poder Judicial”, expresó.

A su vez, Gesualdi hizo referencia a la ordenanza respecto a la tenencia de animales de granja en el ejido urbano, dijo: “Se sesionó una ordenanza que es la 38.711 que habla específicamente de la erradicación de especies pecuarias en Concordia, donde la finalidad de esta ordenanza es trabajar en pilares que son: tanto la buena convivencia entre vecinos para que estas economías familiares no cause mal uso de los residuos, que generan mal olor”.

Y agregó: “Muchas veces las denuncias son por mal olor o también ruidos molestos cuando hay un gallinero, medianera de por medio y el mal olor, esa mala convivencia entre vecinos es un pilar importante. Otro pilar fundamental es la sanidad, nosotros como veterinaria municipal, velamos por la sanidad tanto de los animales y las enfermedades que pueden contagiar hacia un ciudadano de Concordia. Y otro pilar que también se consideró al sancionar esta ordenanza es: estas economías familiares muchas veces faenan esos animales en forma informal o sin protocolos sanitarios o sin protocolos bromatológicos y esa carne o esos huevos o esas gallinas, esos pollos se comercializan en los barrios”.

Por último, el funcionario precisó que “queremos trabajar en forma ordenada y la realidad es que hay muchos gallineros, hay muchas chancherías en una ciudad que hoy Concordia es una ciudad de 200 mil habitantes, entonces, tenemos que trabajar en el ordenamiento y en este tipo de explotaciones familiares”.