Renzo Reynaga: "Sentíamos que estábamos en deuda con el hincha"

Con un doblete de Renzo Reynaga, Patronato sumó una victoria vital ante San Martín de San Juan. "Por fin se nos dio un triunfo contundente", agradeció.

Renzo Reynaga fue determinante en el 3 a 0 de Patronato sobre San Martín de San Juan . El delantero convirtió dos goles —los primeros de jugada desde que viste la camiseta rojinegra— y fue uno de los grandes responsables de una victoria que le permitió al equipo tomar cuatro puntos de distancia sobre la zona de descenso.

Pero hubo algo más detrás de sus goles. Después de uno de ellos, el portador del dorsal número 9 miró hacia la tribuna y pidió perdón. El gesto resumió, en apenas unos segundos, el sentimiento de un plantel que viene atravesando una temporada complicada y el de un hincha que, pese a todo, siguió acompañando.

“Estoy feliz porque son semanas y meses muy largos y buscamos una victoria así durante todo el año. Por fin se nos dio un triunfo contundente, con nuestra gente”, expresó el delantero.

Enseguida dejó en claro que el 3 a 0 no reflejó todo lo ocurrido en el Grella. “El resultado fue corto porque podríamos haber ganado por una diferencia mayor. Estamos contentos por el esfuerzo de los muchachos. Siento orgullo por lo que corrieron, metieron y defendieron”, afirmó, en rueda de prensa.

El delantero formado en el semillero de Rosario Central fue protagonista de una tarde que Patronato necesitaba hacía mucho tiempo. El equipo no solamente volvió a ganar: lo hizo con autoridad, convirtió tres goles y terminó con su arco en cero.

Una vuelta de rosca para Patronato

La llegada de Marcelo Fuentes modificó cuestiones dentro del plantel. Reynaga lo siente y lo expresó después de la victoria. “Nos cambió en un montón de cosas. Nos dio la vuelta de rosca que nos estaba faltando”, señaló.

El delantero entendió que el empate ante Nueva Chicago, pese a no haber entregado los tres puntos, había dejado señales para continuar por ese camino. “El partido pasado habíamos mostrado cosas. El empate nos dejó otro sabor, más allá de que sentíamos que podíamos haber traído algo más, pero sentimos que hicimos muchas cosas positivas. La idea era seguir por ese camino”, explicó.

Frente a San Martín de San Juan, el plan salió casi a la perfección. “Enfrentamos a un rival que juega increíble. Lo que trabajamos en la semana para contrarrestar los bloques y contragolpear salió”, destacó.

El perdón de Renzo Reynaga

El gesto después del gol tuvo un destinatario claro: el hincha de Patronato. “Por lo que se vienen bancando. Vienen finde tras finde a alentar, a bancar y sentimos que estamos en deuda con ellos”, reconoció.

Reynaga también habló desde un lugar personal. La entidad de barrio Villa Sarmiento confió en él y los goles tardaron en llegar. Hasta el domingo, sus cuatro conquistas anteriores habían sido desde el punto penal. “La institución confió en mí. Me hubiera gustado hacer los goles antes. Fue un gesto sincero por lo mal que la viene pasando el hincha”, explicó.

Ahora llegó el desahogo. “Valen todos uno, pero sentía la necesidad de meter un gol de jugada. Llegó cuando tenía que llegar. Nunca es tarde porque hay partidos importantísimos. Mejor tarde que nunca”, afirmó.

El segundo tanto también tuvo una particularidad. En determinado momento del encuentro, Reynaga se acercó al banco de suplentes para pedirles a sus compañeros que jugaran largo. Había advertido un espacio para seguir lastimando.

“Notaba que no marcaban en ataque. Estaba tratando de avisarles a los chicos que jugaran largo porque teníamos la posibilidad de seguir lastimando”, contó. La pelota terminó llegando a Juan Barinaga, quien filtró un pase preciso para dejarlo cara a cara con el arquero. “Le quedó la pelota a nuestro 10, que tiene pie de ángel, y me dejó mano a mano. Por suerte pude hacer el segundo gol”, relató.

También celebró especialmente el tercer tanto, convertido por Tomás Attis. No solamente porque cerró la goleada, sino porque conoce de cerca todo lo que atravesó su compañero durante la temporada.

“Me puso muy contento. Compartimos habitación. Viene laburando mucho. Ha tenido muchas lesiones durante todo el año. Que haya ingresado y haya convertido ese gol nos llena el alma”, contó.

Otra final más para conservar la plaza en la Primera Nacional

El triunfo significó oxígeno para Patronato. La distancia con la zona roja ahora es de cuatro puntos, pero el calendario no da respiro. El próximo desafío será ante Chacarita, uno de los equipos involucrados directamente en la pelea por la permanencia.

Reynaga no mira más allá de cada partido. Sabe que todavía queda camino por recorrer y que cada punto tendrá un valor enorme.

“Hasta que los números no den, serán todas finales”, avisó.

Esta vez, al menos, Patronato pudo festejar. Y Reynaga, después de una temporada de espera, pudo hacerlo de la manera que más necesitaba: con goles de jugada, con una goleada y frente a un Grella que volvió a respirar.