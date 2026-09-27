Hernán Palazzo ganó en Balcarce y el Gurí entró en top 5

Más allá de un par de sustos, el regreso del legendario circuito perimetral del autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce al ámbito nacional tras casi 15 años resultó una fiesta que se coronó con una gran Final del TC Pick Up. En ese ambiente festivo, celebró uno que hace rato que tenía el festejo atragantado en la categoría: Hernán Palazzo (Toyota Hilux). De la mano del EZE-B Team, el pinamarense de 26 años logró su primera victoria en su 40ª carrera en TCPK.

Palazzo comenzó el fin de semana de la primera fecha de la Copa Coronación 2026 aquejado por la misma falla en el motor que lo había complicado en el cierre de la Etapa Regular, realizado en Rosario. Tras clasificar 9º y terminar 4º en la serie, el campeón 2024 del TC Pista largó 7º en la Final, pero saltó a la tercera posición en la primera vuelta a raíz del toque que protagonizaron Agustín Canapino (Chevrolet S10) y Diego Azar (Toyota Hilux).

El representante de Pinamar superó a Otto Fritzler (Ford Ranger) en la 9ª vuelta para quedar como escolta de Mariano Werner (Foton Tunland G7), que se mantenía firme como líder desde la largada. Sin embargo, el entrerriano sufrió algún inconveniente (probablemente con la caja, elemento que más tarde lo haría abandonar) en el 12º giro y fue superado por Palazzo, Fritzler y Diego Ciantini (Ford Ranger).

A partir de allí se vio lo mejor de la Final disputada en el circuito de 4.395 metros de extensión. El piloto del EZE-B Team resistió el ataque de su rival del Maquin Parts Racing, pero en la 17ª vuelta sucumbió ante el avance del balcarceño, que volvió este fin de semana al TC Pick Up abajo el ala del Gurí Martínez Competición. Palazzo pudo recuperar el liderazgo en el giro siguiente y cruzó la meta con 864/1000 de ventaja sobre Ciantini, quien logró su 10º podio en 29 participaciones en la categoría.

El gran resultado del Gurí

Gran cuarto lugar para Omar Martínez en su regreso a la categoría. El Gurí se mostró competitivo durante todo el fin de semana, luego de clasificar en el 10° lugar avanzó durante la serie y la final. Pese a que el nogoyaense no sumó los puntos, ya que está en calidad de invitado, se mostró en buena forma. Ahora resta que defina si continúa en las fechas que hay hasta el final del torneo.

Mariano Werner que lideró una parte de la competencia debió abandonar y resignó puntos importantes en su lucha por el campeonato. Con la Foton Mariano se mostró firme, pero promediando la prueba resignó posiciones y finalmente se metió en boxes para desertar.

Palazzo se convirtió en el 4º nuevo ganador de la temporada 2026 de TC Pick Up (los otros fueron Diego Azar, Tobías Martínez y Marco Dianda) y en el 29º piloto que logra al menos un triunfo en la categoría. Atrás quedó ahora el estigma del 2º puesto, posición en la que había terminado en cuatro ocasiones: El Villicum 2024, La Plata 2025, Río Cuarto 2025 y La Plata 2026.

La palabra de Hernán Palazzo

“Le agradezco a Dios: recé toda la carrera para que no me dejara tirado porque nos pasó de todo durante todo el fin de semana. Esta es una pista que no perdona, pero corrí con el alma y el corazón porque ganar acá es cumplir un sueño”, expresó un exultante y emocionado Palazzo en Campeones.

La próxima fecha del TC Pick Up se llevará a cabo el 17 y 18 de octubre y ante la clausura vigente del autódromo de La Plata todavía no tiene escenario confirmado.