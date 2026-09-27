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Scioli confundió la sede de los Juegos Suramericanos y reavivó la polémica por falta de apoyo

Daniel Scioli celebró con un posteo en X el histórico segundo puesto de Argentina en el medallero, pero ubicó la competencia en "Rosario 2026".

27 de septiembre 2026 · 20:25hs
El secretario de Turismo

Foto: La Capital

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli y posteo que molestó en Santa Fe.

Daniel Scioli, secretario de Turismo y Deporte de la Nación, salió a celebrar en la red social X la actuación de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos. El mensaje, sin embargo, contenía un error que no tardó en viralizarse: "La delegación argentina logró su mejor actuación desde Buenos Aires 2006, donde obtuvo 297 medallas. Ganó 293 medallas en la última edición de los Juegos Suramericanos Rosario 2026 ¡VAMOS ARGENTINA!", escribió este sábado el funcionario nacional.

El problema es que el certamen no se llamó "Rosario 2026" sino Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y se desarrolló en distintas sedes de la provincia: Santa Fe capital, Rosario y Rafaela. La confusión, lejos de pasar inadvertida, funcionó como disparador de un reclamo que veía acumulándose desde hacía semanas entre atletas, entrenadores y público santafesino.

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El posteo de Scioli

Las respuestas al posteo de Scioli no tardaron en llegar, y muchas fueron directas al hueso. Un usuario de X le recordó su propia presencia en la provincia: "Estimado secretario, Santa Fe tuvo 14 deportes y usted estuvo aquí el martes!!!!! Y Rafaela también tuvo actividad en 5 disciplinas. Santa Fe organizó los Juegos en una Región".

Otros comentarios fueron más duros todavía. "No sabés ni el nombre del evento y no ayudaste un carajo. No te robes crédito que no es tuyo", escribió otro usuario. Una tercera respuesta buscó desarmar el mensaje original punto por punto: "1. Rosario no es una provincia 2. Los Juegos se desarrollaron en la provincia de Santa Fe 3. Nada de lo que lograron los deportistas fue por alguna mínima intervención tuya o del gobierno nacional 4. No pusieron ni un centavo para apoyarlos 5. No hay mérito alguno del gobierno nacional".

También hubo quienes remarcaron la diferencia entre ser sede y ser una de las ciudades anfitrionas: "No son los Juegos Sudamericanos Rosario... Son Santa Fe! Rosario fue una de las sedes nomas...". Y no faltó el reclamo regional, con menciones directas a la centralidad porteña con la que suele leerse este tipo de errores: "Santa Fe, SANTA FE, NO ROSARIO !!! CUANDO DEJARÁN DE SER TAN BRUTOS LOS PORTEÑOS!!!!".

Un podio histórico con el presupuesto más bajo del top 10

Más allá de la confusión geográfica, el error de Scioli terminó corriendo el eje hacia una discusión que los propios deportistas venían instalando durante la competencia: la del respaldo económico real que reciben de parte del Estado nacional.

Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el segundo puesto del medallero general, con un total de 293 medallas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Es, según se remarcó en la previa y durante el propio evento, la mejor actuación del país en esta clase de competencias desde Buenos Aires 2006, cuando había cosechado 297 preseas.

El contraste llega al mirar los números de inversión. De los 15 países que compitieron, Argentina se ubicó décima en el ranking de inversión estatal destinada al deporte de alto rendimiento. Es decir: el segundo mejor resultado deportivo del certamen se logró con uno de los presupuestos más bajos entre todos los participantes.

La distancia con Brasil, el campeón del medallero

El caso de Brasil, que se quedó con el primer puesto general con 312 medallas, ilustra la magnitud de la brecha. El Comité Olímpico Brasileño ejecutó un presupuesto aproximado de u$s 127 millones para el ciclo, mientras que la partida específica de Argentina —sumando lo destinado por la Secretaría de Deportes y por el Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo)— rondó los u$s 38 millones. La diferencia entre ambos países, los dos principales protagonistas del medallero, asciende a u$s 89 millones.

"Milagro deportivo" sostenido con rifas y deudas familiares

Ese desfasaje presupuestario no quedó solo en los números. A lo largo de la competencia, disputada en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela, distintos atletas y entrenadores argentinos visibilizaron públicamente los recortes que vienen sufriendo las becas deportivas. Referentes de disciplinas como la esgrima y el tiro señalaron que los ingresos que reciben actualmente no alcanzan siquiera para cubrir la canasta básica, y calificaron el nivel de rendimiento de la delegación albiceleste como un auténtico "milagro deportivo", sostenido en gran medida por rifas y deudas que asumen las propias familias de los deportistas.

Santa Fe, la única que invirtió fuerte

En ese escenario de ajuste a nivel nacional, el desembolso de mayor magnitud para la organización del certamen no vino del gobierno nacional sino de la provincia anfitriona. Santa Fe invirtió u$s 50 millones en obras de infraestructura deportiva para refaccionar y poner a punto las sedes que albergaron la competencia continental, entre ellas el Centro Acuático Provincial y el Invencible Arena.

Scioli Juegos Suramericanos Rosario Santa Fe
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