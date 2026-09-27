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Regional Amateur: Juventud Unida, Achirense y Comunicaciones avanzaron de ronda

Cuando resta una fecha, Juventud Unida de Gualeguaychú, Achirense y Comunicaciones de Concordia sellaron su clasificación a la etapa final del Regional Amateur.

27 de septiembre 2026 · 20:35hs
Regional Amateur: Juventud Unida, Achirense y Comunicaciones avanzaron de ronda

Juventud Unida de Gualeguaychú, Achirense y Comunicaciones de Concordia sellaron su clasificación a la etapa final del Torneo Regional Amateur, cuando todavía resta una fecha para el cierre de la Primera Fase. Se suman a Atlético Paraná y Atlético Neuquén, quienes habían asegurado su lugar durante la tarde del sábado.

Juventud Unida y Achirense clasificaron con goleadas

El Decano avanzó de instancia tras golear 4 a 0 como local a Parque Sur de Concepción del Uruguay, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona 7 de la Región Litoral Sur. Con este triunfo, el conjunto albiceleste alcanzó las 13 unidades y se aseguró su presencia en la siguiente instancia.

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La apertura del marcador llegó a los 22 minutos del primer tiempo. El contraataque se inició con Leandro González y continuó con Agustín Benedetti, quien recibió en tres cuartos de cancha, controló de pecho y, antes de que la pelota cayera, definió por encima de la humanidad de Alan Hendereij para convertir un verdadero golazo. .

En el complemento, Juventud Unida comenzó a sentenciar la historia a los 68 minutos. Federico López se hizo cargo de un penal y no falló para establecer el 2 a 0. A los 77’, Leandro González amplió la diferencia con una definición cruzada

Y apenas cuatro minutos más tarde Alexis Reynoso, quien ingreso a escena desde el banco de suplentes, sacó un remate que se metió contra el palo derecho para establecer el 4 a 0 definitivo.

Por el mismo sector, Achirense goleó 5 a 1 a Sauce de Colón, en condición de visitante, resultado que decretó la clasificación del Verde.

Comunicaciones se quedó con el duelo de Concordia y avanzó de fase

Por su parte, Comunicaciones de Concordia derrotó 2 a 0 a Libertad de Concordia también se aseguró de manera anticipada la clasificación a la segunda ronda. Franco Pereyra abrió el marcador a los 32 minutos, mientras que Agustín Cabrera amplió la ventaja apenas iniciado el complemento. El Canario se quedó así con un nuevo choque concordiense, correspondiente a la Zona 6, y ya tiene garantizado su lugar en la próxima ronda del TRFA.

En este mismo sector, Defensores de Pronunciamiento dio un paso importante al derrotar 2 a 1 como visitante a Recreativo San Jorge de Villa Elisa. El Depro quedó segundo en la zona y a un punto de conseguir la clasificación a la próxima etapa.

Regional Amateur Juventud Unida Achirense Comunicaciones
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