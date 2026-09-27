Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Valencia le dio la remontada a Boca con un heroico triplete contra Racing: "Esto es inolvidable"

Boca caía 2-0, pero el delantero ecuatoriano sacó a relucir su gran olfato goleador y convirtió en tres ocasiones para meter a su club en semis.

27 de septiembre 2026 · 20:05hs
Valencia

Valencia, la figura en Boca.

En Rosario, Boca caía 2-0 ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, pero Enner Valencia hizo valer su gran olfato goleador para marcar un heroico triplete que metió al Xeneize entre los cuatro mejores del certamen, instancia donde se verá las caras con Banfield. "Le agradezco a Dios por todo esto", le dijo a TyC Sports apenas concluyó el cotejo en Rosario.

El ingreso en Boca

El ecuatoriano ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Alan Velasco y producto de dos envíos aéreos logró revitalizar las chances del Xeneize, que desde los dos minutos de la etapa complementaria caída por dos goles ante la Academia.

Boca ganó con tres goles de Valencia. 

Boca logró una épica remontada, venció a Racing y avanzó a las semifinales

Boca y Racing juegan en Central este domingo. 

Boca y Racing juegan mucho más que un cuarto de final de la Copa Argentina

Primero desde un tiro de esquina ejecutado por Lautaro Blanco logró el descuento, al desprenderse de su marcador para aparecer dentro del área chica y cabecear a la carrera para sembrar la ilusión del empate para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Solo ocho minutos más tarde, a falta de diez para alcanzar el tiempo cumplido, volvió a aparecer para firmar su tercer gol desde su llegada a la institución pocos meses atrás. Tras una serie de envíos infructuosos, finalmente Valencia logró conectar con el centro desde la banda izquierda por parte de Sebastián Villa y decretó el 2-2, resultado que parecía improbable pocos minutos atrás.

Ya cuando la historia se encaminaba a los penales, en el cuarto minuto de los cinco adicionados nuevamente dijo presente el ecuatoriano, que en la casa de Central se lanzó de palomita como Aldo Pedro Poy para marcar su tercer gol de la velada, un hat-trick por la vía aérea que le dio la victoria y le dio la pelota del encuentro.

Tras el pitazo final, Valencia dejó sus sensaciones del encuentro y lo que fue su arribo: "He pasado momentos difíciles pero yo sabía que viniendo a Boca iba a ser así. Acá siempre tenés que ganar y nos preparamos para siempre ganar, hoy se dio".

"Sabía que al llegar acá iban a costar los primeros partidos. Después me fui poniendo bien físicamente, a la par con el resto de mis compañeros y he venido jugando pocos partidos. Ahora se dio que pueda entrar al partido y pueda ganar", explicó.

Al ser consultado sobre dónde se ubica este momento en su carrera profesional, no dudó: "Esto es inolvidable, mirá todo lo que se vive acá. Terminó el partido hace veinte o treinta minutos y todavía la gente sigue cantando, esto es impresionante. Esto es lo que hace vivir el mundo Boca y por eso estamos muy felices acá".

Boca Racing Valencia Copa Argentina
Noticias relacionadas
Fabián Berlanga, presidente de Vélez.

Vélez apeló y pidió suspender el duelo entre Boca y Racing

Gariano fue designado para el partido de Copa Argentina que se disputará el domingo, en Rosario.

Copa Argentina: Andrés Gariano será el árbitro del cruce entre Boca y Racing

La AFA le aplicó una multa económica al equipo de la ribera.

El presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA afirmó que era "desproporcionado eliminar a Boca"

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no fue eliminado Boca: Era como dar perpetua por robar una manzana.

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no fue eliminado Boca: "Era como dar perpetua por robar una manzana"

Ver comentarios

Lo último

Marta, la entrerriana que hablará ante León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione

Marta, la entrerriana que hablará ante León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione

La Provincia y Uruguay programan una agenda turística que incluye la visita del Papa León XIV

La Provincia y Uruguay programan una agenda turística que incluye la visita del Papa León XIV

Regional Amateur: Juventud Unida, Achirense y Comunicaciones avanzaron de ronda

Regional Amateur: Juventud Unida, Achirense y Comunicaciones avanzaron de ronda

Ultimo Momento
Marta, la entrerriana que hablará ante León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione

Marta, la entrerriana que hablará ante León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione

La Provincia y Uruguay programan una agenda turística que incluye la visita del Papa León XIV

La Provincia y Uruguay programan una agenda turística que incluye la visita del Papa León XIV

Regional Amateur: Juventud Unida, Achirense y Comunicaciones avanzaron de ronda

Regional Amateur: Juventud Unida, Achirense y Comunicaciones avanzaron de ronda

Scioli confundió la sede de los Juegos Suramericanos y reavivó la polémica por falta de apoyo

Scioli confundió la sede de los Juegos Suramericanos y reavivó la polémica por falta de apoyo

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

Policiales
Ruta 39: un auto despistó y cayó a un arroyo

Ruta 39: un auto despistó y cayó a un arroyo

Concordia: Incendio afectó a dos acoplados en Colonia Ayuí

Concordia: Incendio afectó a dos acoplados en Colonia Ayuí

Paraná: detuvieron a un hombre tras intentar fugarse y resistirse a la policía

Paraná: detuvieron a un hombre tras intentar fugarse y resistirse a la policía

Chajarí: usaban habitaciones de un hotel alojamiento para vender droga

Chajarí: usaban habitaciones de un hotel alojamiento para vender droga

Victoria: seis allanamientos y tres detenidos en un operativo antidrogas

Victoria: seis allanamientos y tres detenidos en un operativo antidrogas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Provincia y Uruguay programan una agenda turística que incluye la visita del Papa León XIV

La Provincia y Uruguay programan una agenda turística que incluye la visita del Papa León XIV

Pesar por el fallecimiento del profesor Oscar Bosetti

Pesar por el fallecimiento del profesor Oscar Bosetti

Concepción del Uruguay realizó la quema del Muñeco de la Estudiantina 2026

Concepción del Uruguay realizó la quema del Muñeco de la Estudiantina 2026

Una réplica entrerriana de la Columna al Libertador llegará al museo de San Martín en Francia

Una réplica entrerriana de la Columna al Libertador llegará al museo de San Martín en Francia

Paraná celebra el Día Mundial del Turismo

Paraná celebra el Día Mundial del Turismo

Dejanos tu comentario