Valencia le dio la remontada a Boca con un heroico triplete contra Racing: "Esto es inolvidable"

Boca caía 2-0, pero el delantero ecuatoriano sacó a relucir su gran olfato goleador y convirtió en tres ocasiones para meter a su club en semis.

En Rosario, Boca caía 2-0 ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, pero Enner Valencia hizo valer su gran olfato goleador para marcar un heroico triplete que metió al Xeneize entre los cuatro mejores del certamen, instancia donde se verá las caras con Banfield. "Le agradezco a Dios por todo esto", le dijo a TyC Sports apenas concluyó el cotejo en Rosario.

El ecuatoriano ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Alan Velasco y producto de dos envíos aéreos logró revitalizar las chances del Xeneize , que desde los dos minutos de la etapa complementaria caída por dos goles ante la Academia.

Boca y Racing juegan mucho más que un cuarto de final de la Copa Argentina

Primero desde un tiro de esquina ejecutado por Lautaro Blanco logró el descuento, al desprenderse de su marcador para aparecer dentro del área chica y cabecear a la carrera para sembrar la ilusión del empate para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Solo ocho minutos más tarde, a falta de diez para alcanzar el tiempo cumplido, volvió a aparecer para firmar su tercer gol desde su llegada a la institución pocos meses atrás. Tras una serie de envíos infructuosos, finalmente Valencia logró conectar con el centro desde la banda izquierda por parte de Sebastián Villa y decretó el 2-2, resultado que parecía improbable pocos minutos atrás.

Ya cuando la historia se encaminaba a los penales, en el cuarto minuto de los cinco adicionados nuevamente dijo presente el ecuatoriano, que en la casa de Central se lanzó de palomita como Aldo Pedro Poy para marcar su tercer gol de la velada, un hat-trick por la vía aérea que le dio la victoria y le dio la pelota del encuentro.

Tras el pitazo final, Valencia dejó sus sensaciones del encuentro y lo que fue su arribo: "He pasado momentos difíciles pero yo sabía que viniendo a Boca iba a ser así. Acá siempre tenés que ganar y nos preparamos para siempre ganar, hoy se dio".

"Sabía que al llegar acá iban a costar los primeros partidos. Después me fui poniendo bien físicamente, a la par con el resto de mis compañeros y he venido jugando pocos partidos. Ahora se dio que pueda entrar al partido y pueda ganar", explicó.

Al ser consultado sobre dónde se ubica este momento en su carrera profesional, no dudó: "Esto es inolvidable, mirá todo lo que se vive acá. Terminó el partido hace veinte o treinta minutos y todavía la gente sigue cantando, esto es impresionante. Esto es lo que hace vivir el mundo Boca y por eso estamos muy felices acá".