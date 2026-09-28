SMN renovó alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos para este lunes y martes. Y hay aviso a corto plazo para le norte entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para gran parte de Entre Ríos para este lunes y martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos para este lunes y martes.

También corre un alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo para Federal, La Paz, San José de Feliciano y Concordia.

SMN: toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla para este domingo

Durante el lunes y martes, Entre Ríos será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Ante la vigencia de la alerta amarilla, se solicita a la comunidad extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:

Ante tormentas y lluvias intensas: