Desahogo: Patronato goleó en el Grella a San Martín de San Juan y volvió al triunfo

El Rojinegro se impuso 3 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la 31ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Ahora una final con Chacarita.

La gran figura de Patronato. Renzo Reynaga marcó dos goles en la tarde de fútbol en el Grella.

Patronato volvió a sonreír en la Primera Nacional. El equipo entrerriano derrotó este domingo por 3 a 0 a San Martín de San Juan en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la continuidad de la 31ª fecha de la Zona B, y consiguió tres puntos importantes en su lucha por alejarse de la zona de descenso.

El conjunto paranaense fue contundente y construyó su victoria a partir de un primer tiempo en el que golpeó en los momentos justos. Enzo Reynaga fue la gran figura de la tarde , al convertir los dos primeros tantos, mientras que Tomás Attis apareció sobre el cierre para poner cifras definitivas al encuentro.

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El partido, arbitrado por Juan Pablo Loustau, comenzó de la mejor manera para el dueño de casa. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Reynaga apareció para abrir el marcador.

El delantero protagonizó una gran acción individual. Ganó una pelota aérea ante un defensor, se sacó un rival de encima y sacó un remate cruzado, dirigido al palo más lejano del arquero sanjuanino, para establecer rápidamente el 1 a 0 y desatar el festejo de todo el Grella.

Con la ventaja, Patronato mostró buenas intenciones en ofensiva. El trabajo de Barinaga y Valentín Pereyra permitió generar algunos avances interesantes ante un San Martín que, obligado por la desventaja, intentó adelantarse en el terreno para buscar la igualdad.

Sin embargo, con el correr de los minutos el partido perdió intensidad. El trámite se hizo más trabado, con pocas situaciones claras y muchas interrupciones. Patronato disputó el encuentro con intensidad y recibió algunas amonestaciones, mientras que el conjunto sanjuanino no consiguió encontrar los caminos para inquietar con claridad a la defensa local.

A los 27 minutos, además, llegó una preocupación para Patronato. Valentín Pereyra debió abandonar el campo de juego lesionado, luego de recibir una fuerte infracción. El mediocampista se retiró visiblemente afectado y entre lágrimas por el golpe y por tener que dejar el partido.

Cuando el primer tiempo parecía encaminarse hacia el cierre con la mínima diferencia, Reynaga volvió a aparecer. A los 40 minutos, el delantero recibió un largo envío desde el fondo, ganó en velocidad y dejó atrás a los defensores visitantes.

El atacante encaró con decisión, se llevó a toda la defensa y definió para marcar el 2 a 0, resultado con el que Patronato se fue al descanso.

Patronato controló el complemento en el Grella

San Martín salió decidido a descontar en el comienzo del segundo tiempo. En una de las primeras acciones, Diego Mercado tuvo una posibilidad con un remate que se fue desviado luego de pegar en un compañero.

Patronato, en tanto, comenzó a adelantar sus líneas y a jugar durante varios minutos en campo rival. Con la ventaja de dos goles, el equipo pudo manejar el ritmo del encuentro y encontró tranquilidad para administrar el resultado.

Pero nuevamente aparecieron las lesiones. A los 65 minutos, Nahuel Genez pidió el cambio por una molestia muscular y debió abandonar el terreno de juego. La situación volvió a generar preocupación en el cuerpo técnico por la cantidad de futbolistas que vienen quedando fuera de competencia.

Antes, el propio Reynaga había dejado la cancha luego de recibir un fuerte golpe, por lo que Patronato tuvo que afrontar el tramo final sin una de sus principales figuras de la tarde.

A los 70 minutos, además, San Martín de San Juan quedó con un hombre menos. Sebastián Pulpo González fue expulsado por una fuerte infracción sobre Attis y el conjunto visitante debió afrontar los últimos 20 minutos con diez jugadores.

Paradójicamente, con un hombre menos San Martín se animó a buscar el descuento y generó algunas situaciones. Patronato optó entonces por replegarse y apostar al contraataque para intentar sentenciar la historia.

El Rojinegro tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia, aunque no consiguió aprovecharlas en primera instancia. Los minutos fueron pasando y el equipo paranaense comenzó a encaminarse hacia una victoria que necesitaba después de tres empates consecutivos.

Attis puso el tercero

Cuando el encuentro ingresaba en su tramo final, llegó el golpe definitivo. Tomás Attis apareció de cabeza para marcar el 3 a 0 y sentenciar la historia en el Grella.

El tanto desató el festejo de los hinchas, que celebraron un triunfo necesario para Patronato, tanto por los tres puntos como por el margen que le permite tomar respecto de la zona baja.

Con la victoria, Patronato llegó a los 34 puntos en la Zona B, luego de haber empatado sus tres partidos anteriores, y quedó cuatro unidades por encima de Chacarita en la lucha por evitar el descenso.

El Rojinegro ahora tendrá otro partido clave por delante. En la 32ª fecha, visitará justamente a Chacarita el próximo domingo 4 de octubre desde las 15.30, en San Martín.

Por el lado de San Martín de San Juan, la derrota lo dejó con 45 puntos, todavía ubicado en zona de playoffs. El conjunto sanjuanino buscará recuperarse el próximo domingo 4 de octubre, cuando reciba a Almagro.

Patronato, mientras tanto, recuperó la sonrisa, sumó tres puntos de enorme importancia y ahora tendrá por delante una nueva final en su objetivo de asegurar la permanencia.

Formación de Patronato

#JuegaPatrón | Así vamos esta tarde en el Grella



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