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Entre Ríos gestiona US$492,5 millones para obras de infraestructura

Entre Ríos gestiona US$492,5 millones de financiamiento internacional para ejecutar obras viales, de saneamiento, conectividad y desarrollo productivo.

28 de septiembre 2026 · 08:22hs
Entre Ríos gestiona US$492,5 millones para obras de infraestructura

La provincia cuenta con una cartera de proyectos con financiamiento internacional destinada a mejorar la infraestructura vial, el saneamiento, la conectividad y el desarrollo productivo en distintos puntos del territorio entrerriano.

"Estos recursos permiten concretar proyectos de gran escala que requieren inversiones que exceden las posibilidades de financiamiento de corto plazo de la administración provincial. Así, el financiamiento internacional permite ampliar la capacidad de inversión y avanzar en obras de infraestructura y apoyo a la producción", destacaron desde la Casa Gris.

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Los préstamos alcanzan los 492,5 millones de dólares distribuidos en seis programas financiados por el BID, CAF, FIDA y BCIE, que se encuentran en distintas etapas: algunos ya finalizados, otros en ejecución y otros que avanzan hacia su implementación.

La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) tiene a su cargo la gestión y ejecución de estos programas y articula su desarrollo con los organismos provinciales que intervienen en cada proyecto. "Pese al contexto económico nacional, la Provincia logró estabilizar sus cuentas, recuperar obra pública y mejorar indicadores financieros", indicó Colello al respecto.

"Los programas con financiamiento internacional responden a necesidades concretas y a las prioridades de inversión definidas por el gobierno provincial", señaló el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato.

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Obras que ya se traducen en resultados

Desde el gobierno se indicó que el Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, financiado por el BID con 50 millones de dólares y recientemente finalizado, "permitió concretar la readecuación integral del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia".

También invirtió en tecnología para modernizar el Centro de Frontera Concordia-Salto, mejorando los controles de seguridad y contribuyendo a agilizar los tiempos de espera.

Luego, se agregó que a través del Fondo Multisectorial de Salto Grande, se destinaron 2.667 millones de pesos en Aportes No Reembolsables (ANR) para 296 inversiones privadas de los sectores productivo y turístico de Concordia, Colón y Federación. Además, una línea específica de energías renovables permitió concretar 78 proyectos por 1.376 millones de pesos en ANR, cubriendo el 60 por ciento de cada inversión privada.

El programa también financió equipamiento de accesibilidad para personas con discapacidad que fue destinado a complejos turísticos, mejoras en los espacios recreativos del Perilago de Concordia y estudios sobre cadenas de valor, desarrollo termal y alternativas logísticas, entre ellas la proyección de un puerto de barcazas en Concordia.

Saneamiento e infraestructura vial

En materia de saneamiento, el Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay, financiado por el BID con 80 millones de dólares, contempla la optimización de la planta depuradora de efluentes de Gualeguaychú, la construcción y remodelación integral del sistema cloacal de Concepción del Uruguay y una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Colón.

En cuanto a la infraestructura vial, a través del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por CAF con 40 millones de dólares, se reconstruyen 64,7 kilómetros del camino Viale-Arroyo El Durazno. La obra atraviesa una zona de fuerte actividad agrícola, ganadera y láctea y permitirá mejorar la transitabilidad y facilitar la salida de la producción.

También se encuentra en ejecución el PROSAF - Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola, financiado por FIDA con 15 millones de dólares, que contempla infraestructura vial y accesos, equipamiento y otras herramientas para fortalecer al sector.

El financiamiento de mayor magnitud corresponde al Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos, financiado por el BID por 280 millones de dólares. Entre sus principales intervenciones se encuentran la rehabilitación y reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2, la construcción de la Circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción del puente sobre el arroyo Sauce y la readecuación del Canal Mihura, en Gualeguay.

Por último, el Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la provincia de Entre Ríos (Condver), es financiado por el BCIE con 27,5 millones de dólares. El programa contempla intervenciones sobre la ruta provincial A08, en Islas del Ibicuy, y la construcción de dos nuevos puentes: uno sobre el arroyo Desmochado, en el departamento Tala, y otro sobre el arroyo El Sauce, en el departamento Gualeguaychú, junto con sus respectivos accesos.

"No se trata de tomar financiamiento por tomarlo, sino de definir con claridad para qué se necesitan esos recursos y orientarlos hacia las prioridades que tiene la provincia", sostuvo Cusinato.

En ese sentido, la cartera de proyectos administrada por la UEP representa una herramienta para convertir financiamiento en infraestructura concreta, con obras que se ejecutan en distintos puntos de Entre Ríos y que buscan generar condiciones para el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de los entrerrianos.

Entre Ríos Infraestructura Obras
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