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Deportivo Maipú y Patronato empataron en Mendoza

El Botellero y el Negro igualaron sin goles por la fecha 28 de la Zona B. Patronato sigue luchando por evitar el descenso.

6 de septiembre 2026 · 16:05hs
Patronato empató en Mendoza.

Uno Mendoza

Patronato empató en Mendoza.
Patronato no pudo ganarle a Maipú.

Patronato no pudo ganarle a Maipú.

Terminó el partido en Mendoza. Por la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional, como visitante Patronato igualó sin goles con Deportivo Maipú y le sacó un punto más a Chacarita en su lucha por mantener la categoría.

El Botellero está en el octavo puesto del grupo, siendo el último que estaría ingresando al Reducido por el segundo ascenso. Mientras que el Negro debe luchar partido tras partido para alejarse de la zona de descenso.

El plantel de Patronato comenzó a diagramar el juego ante Maipú. 

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Formaciones para Deportivo Maipú y Patronato

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Santiago Paulini, Juan Pablo De La Reta, Lucas Faggioli, Arón Agüero; Julián Vera, Enzo Pérez, Mirko Bonfigli; Franco Saccone, Lisandro Cabrera y Tomás Silva. DT: Mariano Echeverría.

Patronato: Alan Sosa; Benjamín Bravo, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Valentín Pereyra, Juan Salas, Augusto Picco, Facundo Heredia; Juan Barinaga; Diego Díaz. DT: Marcelo Fuentes:

Árbitro: Matías Billone.

Estadio: Omar Sperdutti.

Patronato Deportivo Maipú Primera Nacional Fútbol
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