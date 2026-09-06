Patronato va en busca de aire fresco en tierras cuyanas

Los dirigidos por Marcelo Fuentes visitan a Deportivo Maipú en Mendoza desde las 16 en el Estadio Omar Higinio Sperdutti.

Patronato tendrá una nueva prueba en su lucha por alejarse de la zona baja de la Primera Nacional. El Rojinegro visitará a Deportivo Maipú de Mendoza, desde las 16, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 28ª fecha de la Zona B. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes necesita sumar para recuperar terreno y afrontar con mayor tranquilidad el tramo decisivo de la temporada.

El conjunto paranaense llega al compromiso después de sufrir una derrota que volvió a encender las alarmas. Cayó 1 a 0 ante Almagro en el Grella y quedó con 28 puntos, apenas por encima de Chacarita y Güemes de Santiago del Estero en la pelea por evitar el descenso.

El traspié ante el Tricolor significó, además, el primer golpe para Fuentes desde su regreso al banco de suplentes. El entrenador había iniciado su nuevo ciclo con una victoria ante Atlanta, resultado que había permitido tomar un poco de aire en un momento complicado. Ahora, Patronato buscará recuperar fuera de casa los puntos.

La visita a Mendoza tendrá un grado importante de dificultad, aunque Deportivo Maipú tampoco llega en su mejor momento. El Botellero se encuentra octavo en la Zona B, con 38 unidades, y actualmente ocupa uno de los lugares de clasificación al Reducido. Sin embargo, viene de perder 1 a 0 ante Colegiales.

Para Patronato, la ecuación es diferente. Con 28 puntos, cada jornada adquiere una relevancia especial en la lucha por la permanencia. El Rojinegro sabe que no puede dejar pasar demasiadas oportunidades en esta parte del campeonato y que conseguir un resultado positivo en Cuyo le permitiría tomar oxígeno.

El plantel entrerriano tuvo el viernes su última práctica antes de viajar a Mendoza. En cuanto al equipo, Fuentes todavía no confirmó la formación. El entrenador deberá seguir de cerca la evolución de algunos futbolistas que arrastran molestias. Alejo Miró continúa con su recuperación y todavía no trabaja a la par de sus compañeros, mientras que Federico Bravo, Luciano Pacco y Francisco Lencinas evolucionan favorablemente y esperarán hasta último momento para conocer si estarán en condiciones de ser convocados.

El partido también tendrá como protagonista al árbitro Matías Billone Carpio. El cordobés, de 34 años, fue designado para impartir justicia y volverá a dirigir a Patronato después del empate 1 a 1 frente a Tristán Suárez, disputado el 31 de mayo en el Grella. Sus asistentes serán Cristian Herrera y Luciano Díaz, mientras que Emanuel Ejarque ocupará el lugar de cuarto árbitro.

Probable formación de Deportivo Maipú

Nahuel Galardi; Santiago Paulini, Juan pablo de la Reta, Lucas Faggioli, Juan Pablo Gobetto, Áaron Agüero, Franco Saccone, Enzo Pérez, Lisandro Cabrera, Tomás Silva y Mirko Bonfigli. DT: Mariano Echeverría.

Probable formación de Patronato

Alan Sosa; Gabriel Díaz, Facundo Heredia o Fernando Evangelista, Maximiliano Rueda, Juan salas, Augusto Picco, Santiago Piccioni, Juan Barinaga, Diego Díaz, Franco Soldano y Valentín Pereyra. DT: Marcelo Fuentes.

Hora y TV: 16 (AFA play).

Árbitro: Matías Billone.

Estadio: Omar Sperdutti.