En Concordia Leonel Pernía se quedó con el uno en el TCR South America

Leonel Pernía fue el más veloz de la clasificación del TCR South America en su primera visita a Concordia. Camilo Trappa y Tiago Pernía lo escoltaron.

Leonel Pernía volvió a ser el gran protagonista de la clasificación de Bradesco TCR South America. El argentino de Honda Racing marcó el mejor tiempo en la Qualy, con un registro de 1’42”014/1000, y se aseguró la primera posición de partida para la primera competencia de la séptima fecha del campeonato, denominada Copa Concordia Capital Nacional de Citrus.

Pernía estableció una diferencia de 282/1000 segundos sobre Camilo Trappa, quien colocó al Hyundai Elantra N de Hyundai MSA en la segunda posición. El tercer lugar quedó en manos de Tiago Pernía, también con Honda Racing, a 575/1000 de su compañero de equipo. La segunda fila de la primera carrera se completará con Juan Ángel Rosso, con un Lynk & Co 03 TCR de Paladini Racing, que quedó cuarto a 644/1000, mientras que Joaquín Cafaro fue quinto con el Hyundai Elantra N TCR de Uruguay Racing Team, a 649/1000 del poleman.

Hubo una exhibición en Concordia con una réplica del McLaren de 1988.

El top ten en el Autódromo Ciudad de Concordia, lo completaron Néstor Girolami, seguido por el brasileño Nelson Piquet, Fabián Yannantuoni, Gabryel Romano y Raphael Reis, que partirá desde el primer cajón en la segunda competencia, gracias a la grilla invertida de los primeros diez de la clasificación que marca el reglamento de TCR.

Con su segunda posición, Trappa quedó como el mejor de la Copa Junior y Enrique Maglione lideró los de la Copa Trophy en su debut con un Audi RS3 LMS Gen 2.

La palabra de Leonel Pernía

“Hermosa pole, agradecido a todo el equipo Honda Racing por su apoyo tanto de Brasil como de Argentina. Se la regalo a Seba (Martino) que ayer fue su cumpleaños y en lo personal fue todo muy lindo ya que dar una vuelta al circuito de Concordia es muy desafío muy grande y completar una gran vuelta me da mucha satisfacción. Mañana intentaremos largar bien para poder ganar en la primera carrera”, explicó Pernía tras quedarse con el uno.

El TCR corre en Concordia.

El mejor tiempo le permitió a Leo Pernía llegar a los 333 puntos en el campeonato, estirando su diferencia con Rapha Reis (265) a 68 unidades. Girolami quedó tercero con 253, Rosso sumó hasta 219 y el uruguayo Cafaro se ubica en la quinta colocación con 218.

Este domingo serán las dos competencias de Bradesco TCR South America. La primera comenzará a las 10 con Leo Pernía y Camilo Trappa desde la primera fila y la segunda será desde las 13 con Rapha y Gabryel Romano, que consiguió su mejor clasificación en la categoría.