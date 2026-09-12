Santa Fe abrió los Juegos Suramericanos con una gran fiesta

El Monumento a la Bandera fue escenario de la ceremonia inaugural de los 13° Juegos Suramericanos. Paraná será protagonista como sede exclusiva del sóftbol.

El comienzo de los Juegos Suramericanos en el Monumento a la Bandera dio inicio a más de dos semanas de deportes en Rosario.

La cuenta regresiva llegó a su fin y los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya están oficialmente en marcha. La ceremonia de apertura se realizó este sábado en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, con un espectáculo que recorrió la historia y la identidad de la provincia, el desfile de las 15 delegaciones participantes y el tradicional acto protocolar. Paraná también es protagonista de la competencia y será sede exclusiva del sóftbol, con los partidos del seleccionado femenino durante los primeros días y los del masculino en el tramo final.

La espera terminó. Después de meses de preparación, obras, entrenamientos y expectativas, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzaron oficialmente este sábado con una ceremonia multitudinaria en uno de los lugares más emblemáticos de la Argentina: el Monumento Nacional a la Bandera.

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Tal como estaba previsto, a las 18 comenzó el evento en Rosario, ante una importante presencia de público que se acercó desde temprano para acompañar la apertura de la competencia continental. Incluso el frío de la jornada no impidió que familias, grupos de amigos y visitantes ocuparan los espacios cercanos al escenario para disfrutar de una jornada que marcó el inicio de uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la región.

El cielo rosarino también fue parte de la puesta en escena. Aviones de las Fuerzas Armadas atravesaron el aire dejando un halo celeste y blanco, formando una imagen alusiva a la bandera argentina y dando el puntapié inicial a una ceremonia que combinó deporte, música, cultura e identidad santafesina.

La ceremonia fue transmitida en vivo por RTS Medios, el canal de la provincia, para que el acontecimiento pudiera ser seguido desde distintos puntos del territorio.

Un pre-show con artistas santafesinos

Luego de la introducción comenzó el pre-show, que tuvo como protagonistas a artistas emergentes de la provincia de Santa Fe.

La primera en subir al escenario fue la cantante y compositora rosarina Luana Noa, quien presentó sus canciones vinculadas al R&B y el pop. Después fue el turno del joven artista oriundo de San Genaro, José Pujol, mientras que el violinista de Cañada de Gómez, Franco Massignani, completó la primera parte musical de la celebración.

De esta manera, la organización buscó que la apertura no solamente fuera una presentación deportiva, sino también una vidriera para mostrar parte del talento artístico y cultural de la provincia anfitriona.

Un recorrido por la historia de Santa Fe

Cerca de las 19.30 comenzó el espectáculo central de apertura, pensado como un recorrido por la construcción histórica y cultural de Santa Fe.

Con Juan Carlos Baglietto como uno de los protagonistas, la puesta en escena presentó sobre el escenario una representación de la geografía provincial. Mientras interpretaba “Canción con todos”, con fragmentos de “Latinoamérica”, de Calle 13, Baglietto recorrió junto a una niña la representación de la provincia.

A medida que avanzaban por la característica forma de bota del territorio santafesino, fueron apareciendo diferentes comunidades y sectores que contribuyeron a construir la identidad de Santa Fe a lo largo de su historia.

Pueblos originarios, inmigrantes, trabajadores agrícolas, ganaderos e industriales fueron representados por decenas de artistas que participaron de una puesta cargada de simbolismo.

Uno de los principales elementos visuales del espectáculo fue el agua. Sobre los pisos LED del escenario, un río marrón acompañó el recorrido como hilo conductor, evocando la importancia que tienen los ríos y, particularmente, el Paraná, en la geografía, la historia, la producción y la identidad de la provincia.

La presentación también tuvo una fuerte referencia a la identidad latinoamericana. En medio del espectáculo se escuchó un fragmento de “Tierra Zanta”, de Trueno y Víctor Heredia, que sirvió para vincular a Santa Fe con la cultura del continente.

El bloque artístico culminó con uno de los momentos más emotivos de la noche: la interpretación comunitaria del Himno Nacional Argentino, en una versión con ritmo chamamecero a cargo de Abel Pintos.

Las 15 delegaciones, protagonistas

Después del recorrido por la historia santafesina llegó uno de los momentos más esperados de la ceremonia: el desfile de los atletas que participarán de los Juegos.

Las delegaciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela ingresaron por calle Córdoba rumbo al escenario principal.

Los deportistas fueron recibidos durante el recorrido por Capi, la mascota oficial de los Juegos, que se convirtió en otro de los protagonistas de la celebración.

Cada delegación ingresó acompañada por una canción popular y reconocible de su país. Al mismo tiempo, mediante una impactante proyección de mapping, el Monumento a la Bandera fue adoptando los colores de las distintas banderas nacionales.

Las parejas de abanderados fueron ubicándose sobre los diferentes módulos del escenario hasta conformar una imagen conjunta de las 15 naciones participantes.

El mensaje fue claro: más allá de las diferencias entre países, los Juegos reúnen a los atletas sudamericanos en torno a los valores del deporte y la competencia.

Con todas las delegaciones reunidas, Soledad Pastorutti interpretó “Late el Sur”, la canción oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La apertura protocolar de los Juegos Suramericanos

La ceremonia continuó con el acto protocolar, que se desarrolló de manera breve y dinámica.

La bandera olímpica fue llevada hasta el mástil por cuatro destacados deportistas olímpicos argentinos: Maximiliano Rodríguez, Ayelén Stepnik, Germán Chiaraviglio y Walter Herrmann.

Luego fueron interpretados los himnos de ODESUR y del Comité Olímpico Internacional, antes del discurso del presidente de ODESUR, Mario Moccia.

“Bienvenidos a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Es una enorme alegría recibir a toda la familia deportiva sudamericana en nuestro país”, expresó Moccia, quien agradeció especialmente al Gobierno de Santa Fe y a las autoridades de las ciudades anfitrionas por el trabajo realizado para concretar el evento.

El dirigente destacó además el papel que tendrá la provincia durante las próximas jornadas y sostuvo que Santa Fe se convertirá en “la capital del deporte sudamericano”.

“Que estos juegos dejen un legado deportivo y humano para toda la provincia, y para las nuevas generaciones de nuestra región”, manifestó.

También tuvo lugar el tradicional Juramento Olímpico, mediante el cual atletas, entrenadores y jueces se comprometieron a respetar los principios de honor y juego limpio durante la competencia.

Finalmente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó la declaración formal de apertura de los Juegos, acompañado por Gisela Scaglia y excombatientes de Malvinas.

En su discurso, Pullaro resaltó la identidad de la provincia, su historia y el vínculo con el deporte.

“Bienvenidos a la provincia invencible de Santa Fe, bienvenidos a la ciudad más linda de nuestro país. A esta ciudad que intentaron poner de rodillas pero que ahora está de pie”, expresó.

El gobernador también recordó que Santa Fe es la tierra donde fue creada la bandera nacional y destacó la importancia del río Paraná para la producción y el desarrollo provincial.

“Tuvimos que esperar cuarenta años para tener un evento de estas características, pero somos invencibles. En un momento muy difícil nos animamos a llevarlo adelante”, afirmó.

Pullaro cerró su mensaje destacando los valores que atraviesan al deporte: disciplina, constancia, perseverancia y trabajo en equipo.

Paraná, protagonista con el sóftbol

Mientras Rosario fue el escenario de la ceremonia inaugural, Paraná también tendrá un papel central en esta edición de los Juegos Suramericanos.

La capital entrerriana será sede exclusiva del sóftbol, disciplina que tiene una fuerte identificación con la ciudad y que vuelve a colocar al deporte paranaense en el centro de una competencia internacional.

Toda la actividad se concentrará en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel, escenario histórico del sóftbol argentino.

En Paraná se desarrollará primero la competencia femenina, durante esta semana, y posteriormente llegará el turno del certamen masculino, en el tramo final de los Juegos.

De esta manera, el Nafaldo Cargnel será durante varios días punto de encuentro de delegaciones y protagonistas de una disciplina en la que Paraná tiene un reconocido protagonismo a nivel nacional y continental.

La presencia del sóftbol dentro de los Juegos también representa una oportunidad para mostrar el trabajo que durante décadas llevaron adelante clubes, dirigentes, entrenadores y jugadores de la ciudad y la región.

El público acompañó desde temprano

Mucho antes de que comenzara la ceremonia, las inmediaciones del Monumento a la Bandera comenzaron a poblarse.

Dos horas antes del inicio ya había una importante cantidad de personas que buscaban ubicarse en los mejores lugares para disfrutar del espectáculo. El frío, que se intensificó durante la tarde, no frenó la convocatoria.

Familias enteras, grupos de amigos y espectadores que llegaron desde distintas localidades se instalaron cerca del vallado que rodeaba el escenario.

Algunos llevaron sillas y reposeras para permanecer durante varias horas y disfrutar de la ceremonia desde el comienzo hasta el final.

Entre los asistentes hubo también visitantes de otras localidades santafesinas. Ezequiel, por ejemplo, llegó desde Acebal junto a su mujer y sus dos hijos, de siete y nueve años.

“Vinimos de Acebal. Tenemos familia acá en Rosario y aprovechamos que estaba este evento para venir a visitar y ver de qué se trata”, contó.

La presencia de artistas como Soledad y Abel Pintos también fue uno de los atractivos para el público. Laura y Daniela, dos amigas treintañeras, llegaron especialmente por el cantante: “Somos fanáticas de Abel, vinimos para verlo a él. Si él está, no podíamos no estar”.

El cierre fue a toda fiesta con la presentaciones de Luck Ra, Valentino Merlo, Soledad, Abel Pintos y Cacho Deicas para hacer bailar público, que desafió el frío que se presentó este sabado.

Santa Fe ya vive la fiesta deportiva

Con la ceremonia inaugural, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron atrás la etapa de preparación y comenzaron formalmente su recorrido.

Durante los próximos días, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná serán escenarios de la competencia que reunirá a miles de deportistas de 15 países.

Para Entre Ríos, y especialmente para Paraná, el desafío tendrá además un significado particular. La ciudad será sede exclusiva del sóftbol, una disciplina profundamente arraigada en su identidad deportiva.

El Estadio Nafaldo Cargnel se prepara así para convertirse en uno de los escenarios destacados de los Juegos, primero con la competencia femenina y luego con el torneo masculino.

La fiesta que comenzó en el Monumento a la Bandera tendrá ahora su continuidad en cada una de las sedes. La competencia está en marcha y el Litoral argentino se convirtió oficialmente en el centro del deporte sudamericano.