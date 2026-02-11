Patronato tiene día, horario y árbitro para el debut en la Primera Nacional

Patronato iniciará la temporada 2026 visitando a San Martín de Tucumán. El Rojinegro conoce día y juez para el primer juego oficial.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó la programación con las respectivas designaciones arbitrales para los encuentros del capítulo inicial del campeonato de la Primera Nacional. Patronato hará su presentación en el norte del país, donde visitará a San Martín de Tucumán. Este juego, correspondiente a la Zona B, se disputará el domingo a las 19.

Este juego tendrá como juez principal a Andrés Gariano. El hombre de negro estará secundado por los asistentes Sebastian Osudar y Martin Grasso. Competará el cuerpo Federico Guaymas, quien oficiará de cuarto árbitro.

Los cruces entre Gariano y Patronato

El referí nacido en San Carlos de Bariloche dirigió al Rojinegro en seis ocasiones. El saldo es negativo para el elenco de barrio Villa Sarmiento: una victoria, dos empate y tres derrotas.

Gariano.jpg Gariano dirigirá a Patronato por quinta vez en su carrera

A continuación el detalle de los juegos protagonizado por Patronato con la presencia de Gariano impartiendo justicia

19 de diciembre de 2020: Patronato 0 - Aldosivi 1

15 de marzo de 2021: Atlético Tucumán 4 - Patronato 2

22 de febrero de 2022: Patronato 0 - Talleres 0

29 de agosto de 2022: Estudiantes 1 - Patronato 0

15 de abril de 2023: Patronato 1 - Estudiantes de Río Cuarto 1

18 de junio de 2023: Patronato 1 - Defensores Unidos 0

Como se jugará el capítulo inicial de la Primera Nacional

Zona A

Viernes

17: San Miguel – Central Norte (Salta)

Árbitro: Franco Acita

21.30: Godoy Cruz – Ciudad de Bolívar

Árbitro: Juan Pafundi

Sábado

17: Acassuso – Chaco For Ever

Árbitro: Javier Delbarba

17: All Boys – Mitre (Santiago del Estero)

Árbitro: Maximiliano Manduca

17: Deportivo Morón – Defensores de Belgrano

Árbitro: Juan Pablo Loustau

17: San Telmo – Ferro

Árbitro: Lucas Cavallero

20: Colón – Deportivo Madryn

Árbitro: Pablo Giménez

Domingo

17.30: Los Andes – Almirante Brown

Árbitro: Gonzalo Pereira

19: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)

Árbitro: Federico Benítez

Zona B

Viernes

21: Atlético Rafaela - Almagro

Árbitro: Felipe Viola

22: Gimnasia y Tiro (Salta) – Colegiales

Árbitro: Álvaro Carranza

Sábado

18: Agropecuario – Deportivo Maipú

Árbitro: Joaquín Gil

19: Tristán Suárez – Temperley

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo

17: Chacarita – San Martín (San Juan)

Árbitro: Bruno Amiconi

17: Guemes (Santiago del Estero) – Nueva Chicago

Árbitro: Fabrizio Llobet

19: San Martín (Tucumán) – Patronato

Árbitro: Andres Gariano

Lunes

17: Atlanta – Quilmes

Árbitro: Juan Cruz Robledo

17: Gimnasia (Jujuy) – Midland

Árbitro: Yamil Possi