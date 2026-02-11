Patronato tiene día, horario y árbitro para el debut en la Primera Nacional

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó la programación con las respectivas designaciones arbitrales para los encuentros del capítulo inicial del campeonato de la Primera Nacional. Patronato hará su presentación en el norte del país, donde visitará a San Martín de Tucumán. Este juego, correspondiente a la Zona B, se disputará el domingo a las 19.
Este juego tendrá como juez principal a Andrés Gariano. El hombre de negro estará secundado por los asistentes Sebastian Osudar y Martin Grasso. Competará el cuerpo Federico Guaymas, quien oficiará de cuarto árbitro.
Los cruces entre Gariano y Patronato
El referí nacido en San Carlos de Bariloche dirigió al Rojinegro en seis ocasiones. El saldo es negativo para el elenco de barrio Villa Sarmiento: una victoria, dos empate y tres derrotas.
A continuación el detalle de los juegos protagonizado por Patronato con la presencia de Gariano impartiendo justicia
19 de diciembre de 2020: Patronato 0 - Aldosivi 1
15 de marzo de 2021: Atlético Tucumán 4 - Patronato 2
22 de febrero de 2022: Patronato 0 - Talleres 0
29 de agosto de 2022: Estudiantes 1 - Patronato 0
15 de abril de 2023: Patronato 1 - Estudiantes de Río Cuarto 1
18 de junio de 2023: Patronato 1 - Defensores Unidos 0
Como se jugará el capítulo inicial de la Primera Nacional
Zona A
Viernes
17: San Miguel – Central Norte (Salta)
Árbitro: Franco Acita
21.30: Godoy Cruz – Ciudad de Bolívar
Árbitro: Juan Pafundi
Sábado
17: Acassuso – Chaco For Ever
Árbitro: Javier Delbarba
17: All Boys – Mitre (Santiago del Estero)
Árbitro: Maximiliano Manduca
17: Deportivo Morón – Defensores de Belgrano
Árbitro: Juan Pablo Loustau
17: San Telmo – Ferro
Árbitro: Lucas Cavallero
20: Colón – Deportivo Madryn
Árbitro: Pablo Giménez
Domingo
17.30: Los Andes – Almirante Brown
Árbitro: Gonzalo Pereira
19: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)
Árbitro: Federico Benítez
Zona B
Viernes
21: Atlético Rafaela - Almagro
Árbitro: Felipe Viola
22: Gimnasia y Tiro (Salta) – Colegiales
Árbitro: Álvaro Carranza
Sábado
18: Agropecuario – Deportivo Maipú
Árbitro: Joaquín Gil
19: Tristán Suárez – Temperley
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Domingo
17: Chacarita – San Martín (San Juan)
Árbitro: Bruno Amiconi
17: Guemes (Santiago del Estero) – Nueva Chicago
Árbitro: Fabrizio Llobet
19: San Martín (Tucumán) – Patronato
Árbitro: Andres Gariano
Lunes
17: Atlanta – Quilmes
Árbitro: Juan Cruz Robledo
17: Gimnasia (Jujuy) – Midland
Árbitro: Yamil Possi